Трамп різко розкритикував одного з головних своїх союзників у Європі

Президент США Дональд Трамп пройшовся по прем'єрці Італії Джорджі Мелоні за те, що вона відмовилася допомагати американцям в операції проти Ірану.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив в інтерв'ю Corriere della Sera .

У телефонній розмові з італійським виданням Трамп запитав, чи подобається італійцям той факт, що прем'єр Мелоні "не надає жодної допомоги" США з Ормузькою протокою.

"Людям це подобається? Не можу собі цього уявити. Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість, я помилявся", - сказав він.

Президент додав, що своє невдоволення особисто з Мелоні він не обговорював.

"Вона просто каже, що Італія не хоче бути залученою. Хоча Італія отримує свою нафту звідти, хоча Америка дуже важлива для Італії. Вона не вважає, що Італія має бути залучена. Вона вважає, що Америка повинна робити роботу за неї", - вважає Трамп.

Також Трамп відповів на захист італійським прем'єром Папи Римського. Раніше вона назвала випади Трампа на адресу понтифіка "неприйнятними".

"Це вона неприйнятна, тому що їй байдуже, якщо в Ірану буде ядерна зброя, і він підірвав би Італію за дві хвилини, якби в нього була така можливість", - додав Трамп.

На його думку, Мелоні "вже не та людина, і Італія не буде колишньою країною, імміграція вбиває Італію і всю Європу".