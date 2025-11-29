Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться завтра з делегацією України, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з українськими офіційними особами в неділю у Флориді", - сказав агентству високопосадовець.

Мирний план США

Нагадаємо, кілька тижнів тому США представили Україні новий план щодо завершення війни. Він складався з 28 пунктів і був дуже вигідний Росії.

Згідно з документом, Україна мала вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння і виконувати низку інших болючих вимог.

З цієї причини минулої неділі, 23 листопада, делегації США, України та Європи зустрілися в Женеві, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва. У ЗМІ були дані, що план скоротився з 28 до 19 пунктів.

Офіційно США і Україна заявили, що остаточні деталі документа будуть узгоджені на особистій зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Наразі доопрацювання мирного плану триває. Зокрема, Зеленський сьогодні анонсував, що глава РНБО Рустем Умеров, який очолив українську делегацію після відставки глави ОП Андрія Єрмака, вже на шляху до США, щоб продовжувати узгоджувати документ.

Раніше цього тижня Трамп теж анонсував, що відправить Віткоффа в Москву. Судячи з інформації у ЗМІ та заяв у Кремлі - візит очікується наступного тижня.