Рубио, Уиткофф и зять Трампа встретятся завтра с делегацией Украины, - Reuters

В воскресенье завтра, 30 ноября, высокопоставленные представили США проведут встречу с украинской делегацией по поводу мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинскими официальными лицами в воскресенье во Флориде", - сказал агентству высокопоставленный американский чиновник.

Мирный план США

Напомним, пару недель назад США представили Украине новый план по завершению войны. Он состоял из 28 пунктов и был очень выгоден России.

Согласно документу, Украина должна была выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и выполнять ряд других болезненных требований.

По этой причине в прошлое воскресенье, 23 ноября, делегации США, Украины и Европы встретились в Женеве, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева. В СМИ были данные, что план сократился с 28 до 19 пунктов.

Официально США и Украина заявили, что окончательные детали документа будут согласованы на личный встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

На данный момент доработка мирного плана продолжается. В частности, Зеленский сегодня анонсировал, что глава СНБО Рустем Умеров, который возглавил украинскую делегацию после отставки главы ОП Андрея Ермака - уже на пути в США, чтобы продолжать согласовывать документ.

Ранее на этой неделе Трамп тоже анонсировал, что отправит Уиткоффа в Москву. Судя по информации в СМИ и заявлениям в Кремле - визит ожидается на следующей неделе.