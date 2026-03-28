ua en ru
Сб, 28 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рубіо та Каллас на зустрічі G7 обмінялись різкими заявами щодо війни в Україні, - Axios

09:56 28.03.2026 Сб
2 хв
Каллас розкритикувала США за те, що вони не посилюють тиск на Росію
aimg Тетяна Степанова
Рубіо та Каллас на зустрічі G7 обмінялись різкими заявами щодо війни в Україні, - Axios Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)

Держсекретар США Марко Рубіо та високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на зустрічі G7 обмінялись різкими заявами щодо війни Росії проти України.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними джерел видання, які були присутні на зустрічі, під час обговорення ситуації в Україні Каллас розкритикувала США за те, що вони не посилюють тиск на Росію.

Вона пригадала, як рік тому Рубіо повідомив, що США вживатимуть заходів щодо Росії, якщо вона заважатиме зусиллям Штатів щодо припинення війни.

"Минув рік, а Росія не зрушила з місця. Коли ж закінчиться ваше терпіння?", - запитала Каллас.

Рубіо, за даними джерел, був роздратований таким питанням.

"Ми робимо все можливе, щоб покласти кінець війні. Якщо ви думаєте, що можете зробити це краще, будь ласка. Ми відійдемо у сторону", - відповів він.

Рубіо також додав, що США ведуть перемовини з обома сторонами, при цьому допомагаючи лише Україні озброєнням, розвідданими та іншою підтримкою.

Після цього діалогу кілька європейських міністрів втрутились та заявили, що хочуть, аби США продовжували шлях дипломатії.

За даними джерел, наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас ненадовго відійшли у бік, аби спробувати заспокоїти обстановку.

У розмові з журналістами після зустрічі G7 держсекретар США заперечив будь-яке напруження чи критику.

"Ці зустрічі часто присвячені висловленню подяки Америці за нашу роль… Та визнання посередницької ролі, яку ми намагались відіграти у цій війні між Росією та Україною. Ніхто там не кричить, не підвищує голос та не каже нічого негативного", - сказав він.

США послабили санкції проти Росії

Нагадаємо, нещодавно Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США дозволило операції з сирою нафтою і нафтопродуктами РФ, які були завантажені на судна до 12 березня.

Російський диктатор Володимир Путін зі свого боку закликав енергетичні компанії країни скористатися різким зростанням цін на нафту і газ, викликаним війною на Близькому Сході.

При цьому міністр фінансів США Скотт Бессент стверджує, що 30-денне скасування санкцій на російські нафтопродукти не збільшило доходи Москви, а навпаки скоротило.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Сполучені Штати Америки Марко Рубіо Війна в Україні
Новини
Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Аналітика
