Рубіо та Каллас на зустрічі G7 обмінялись різкими заявами щодо війни в Україні, - Axios

Держсекретар США Марко Рубіо та високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на зустрічі G7 обмінялись різкими заявами щодо війни Росії проти України.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За даними джерел видання, які були присутні на зустрічі, під час обговорення ситуації в Україні Каллас розкритикувала США за те, що вони не посилюють тиск на Росію.

Вона пригадала, як рік тому Рубіо повідомив, що США вживатимуть заходів щодо Росії, якщо вона заважатиме зусиллям Штатів щодо припинення війни.

"Минув рік, а Росія не зрушила з місця. Коли ж закінчиться ваше терпіння?", - запитала Каллас.

Рубіо, за даними джерел, був роздратований таким питанням.

"Ми робимо все можливе, щоб покласти кінець війні. Якщо ви думаєте, що можете зробити це краще, будь ласка. Ми відійдемо у сторону", - відповів він.

Рубіо також додав, що США ведуть перемовини з обома сторонами, при цьому допомагаючи лише Україні озброєнням, розвідданими та іншою підтримкою.

Після цього діалогу кілька європейських міністрів втрутились та заявили, що хочуть, аби США продовжували шлях дипломатії.

За даними джерел, наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас ненадовго відійшли у бік, аби спробувати заспокоїти обстановку.

У розмові з журналістами після зустрічі G7 держсекретар США заперечив будь-яке напруження чи критику.

"Ці зустрічі часто присвячені висловленню подяки Америці за нашу роль… Та визнання посередницької ролі, яку ми намагались відіграти у цій війні між Росією та Україною. Ніхто там не кричить, не підвищує голос та не каже нічого негативного", - сказав він.