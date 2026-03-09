ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Нафтовий куш: Путін наказав максимально заробити на кризі через війну в Ірані

21:37 09.03.2026 Пн
2 хв
Поки ціни на нафту у світі "б'ють стелю", Путін хоче нажитись на цьому
aimg Марія Науменко
Нафтовий куш: Путін наказав максимально заробити на кризі через війну в Ірані фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)

Президент Росії Володимир Путін закликав енергетичні компанії країни скористатися різким зростанням цін на нафту і газ, спричиненим війною на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: США дозволили Індії купувати російську нафту, яка застрягла в морі: Бессент назвав причину

За словами російського диктатора, додаткові доходи від експорту слід спрямувати на зменшення боргового навантаження перед російськими банками.

Путін визнав, що нинішня ситуація на світовому ринку може бути короткостроковою, тому російські компанії мають скористатися моментом.

"Зміни в балансі попиту і пропозиції на вуглеводні, звичайно, призведуть до нової стабільної цінової реальності. Це неминуче відбудеться, тому російським енергетичним компаніям важливо скористатися нинішнім моментом, в тому числі використовуючи додаткові експортні доходи для зменшення боргового навантаження", - заявив президент РФ під час наради з урядовцями та керівниками енергетичних компаній.

Він додав, що Росія продовжить постачати нафту і газ своїм "надійним партнерам" у різних регіонах світу, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та у країнах Східної Європи, включаючи Угорщину та Словаччину.

Водночас Путін зазначив, що РФ готова співпрацювати й з Європою, але лише за умови, якщо європейські країни продемонструють готовність до довгострокового партнерства.

"Нам потрібні якісь сигнали від них, що вони теж готові і бажають працювати і забезпечать нам цю стабільність", - підсумував він.

Тим часом ескалація конфлікту на Близькому Сході спричинила серйозні потрясіння на світовому енергетичному ринку. Однією з головних причин стало різке скорочення судноплавства через Ормузьку протоку - ключовий маршрут для транспортування нафти і газу.

Через загрозу атак Іран фактично обмежує рух суден у цьому районі, що викликало побоювання щодо перебоїв у глобальних поставках енергоресурсів.

На цьому тлі ціни на нафту стрімко зросли і перевищили позначку у 100 доларів за барель.

Ситуація також викликала занепокоєння серед провідних економік світу. Міжнародне енергетичне агентство закликало країни "Великої сімки" розглянути можливість спільного використання стратегічних запасів нафти, щоб стабілізувати ринок і стримати подальше зростання цін.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація НАФТА Іран Близький Схід Економіка РФ
Новини
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Аналітика
Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським