Нафтовий куш: Путін наказав максимально заробити на кризі через війну в Ірані

Президент Росії Володимир Путін закликав енергетичні компанії країни скористатися різким зростанням цін на нафту і газ, спричиненим війною на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами російського диктатора, додаткові доходи від експорту слід спрямувати на зменшення боргового навантаження перед російськими банками.

Путін визнав, що нинішня ситуація на світовому ринку може бути короткостроковою, тому російські компанії мають скористатися моментом.

"Зміни в балансі попиту і пропозиції на вуглеводні, звичайно, призведуть до нової стабільної цінової реальності. Це неминуче відбудеться, тому російським енергетичним компаніям важливо скористатися нинішнім моментом, в тому числі використовуючи додаткові експортні доходи для зменшення боргового навантаження", - заявив президент РФ під час наради з урядовцями та керівниками енергетичних компаній.

Він додав, що Росія продовжить постачати нафту і газ своїм "надійним партнерам" у різних регіонах світу, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та у країнах Східної Європи, включаючи Угорщину та Словаччину.

Водночас Путін зазначив, що РФ готова співпрацювати й з Європою, але лише за умови, якщо європейські країни продемонструють готовність до довгострокового партнерства.

"Нам потрібні якісь сигнали від них, що вони теж готові і бажають працювати і забезпечать нам цю стабільність", - підсумував він.