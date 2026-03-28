Рубио и Каллас на встрече G7 обменялись резкими заявлениями о войне в Украине, - Axios
Госсекретарь США Марко Рубио и высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас на встрече G7 обменялись резкими заявлениями относительно войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По данным источников издания, которые присутствовали на встрече, при обсуждении ситуации в Украине Каллас раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Россию.
Она вспомнила, как год назад Рубио сообщил, что США будут принимать меры в отношении России, если она будет мешать усилиям Штатов по прекращению войны.
"Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же закончится ваше терпение?", - спросила Каллас.
Рубио, по данным источников, был раздражен таким вопросом.
"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы думаете, что можете сделать это лучше, пожалуйста. Мы отойдем в сторону", - ответил он.
Рубио также добавил, что США ведут переговоры с обеими сторонами, при этом помогая только Украине вооружением, разведданными и другой поддержкой.
После этого диалога несколько европейских министров вмешались и заявили, что хотят, чтобы США продолжали путь дипломатии.
По данным источников, в конце встречи Рубио и Каллас ненадолго отошли в сторону, чтобы попытаться успокоить обстановку.
В разговоре с журналистами после встречи G7 госсекретарь США отрицал любое напряжение или критику.
"Эти встречи часто посвящены выражению благодарности Америке за нашу роль... И признание посреднической роли, которую мы пытались сыграть в этой войне между Россией и Украиной. Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного", - сказал он.
США ослабили санкции против России
Напомним, недавно Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции с сырой нефтью и нефтепродуктами РФ, которые были загружены на суда до 12 марта.
Российский диктатор Владимир Путин со своей стороны призвал энергетические компании страны воспользоваться резким ростом цен на нефть и газ, вызванным войной на Ближнем Востоке.
При этом министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что 30-дневная отмена санкций на российские нефтепродукты не увеличила доходы Москвы, а наоборот сократила.