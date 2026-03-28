ua en ru
Сб, 28 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рубио и Каллас на встрече G7 обменялись резкими заявлениями о войне в Украине, - Axios

09:56 28.03.2026 Сб
2 мин
Каллас раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Россию
aimg Татьяна Степанова
Рубио и Каллас на встрече G7 обменялись резкими заявлениями о войне в Украине, - Axios Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио и высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас на встрече G7 обменялись резкими заявлениями относительно войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным источников издания, которые присутствовали на встрече, при обсуждении ситуации в Украине Каллас раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Россию.

Она вспомнила, как год назад Рубио сообщил, что США будут принимать меры в отношении России, если она будет мешать усилиям Штатов по прекращению войны.

"Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же закончится ваше терпение?", - спросила Каллас.

Рубио, по данным источников, был раздражен таким вопросом.

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы думаете, что можете сделать это лучше, пожалуйста. Мы отойдем в сторону", - ответил он.

Рубио также добавил, что США ведут переговоры с обеими сторонами, при этом помогая только Украине вооружением, разведданными и другой поддержкой.

После этого диалога несколько европейских министров вмешались и заявили, что хотят, чтобы США продолжали путь дипломатии.

По данным источников, в конце встречи Рубио и Каллас ненадолго отошли в сторону, чтобы попытаться успокоить обстановку.

В разговоре с журналистами после встречи G7 госсекретарь США отрицал любое напряжение или критику.

"Эти встречи часто посвящены выражению благодарности Америке за нашу роль... И признание посреднической роли, которую мы пытались сыграть в этой войне между Россией и Украиной. Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного", - сказал он.

США ослабили санкции против России

Напомним, недавно Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции с сырой нефтью и нефтепродуктами РФ, которые были загружены на суда до 12 марта.

Российский диктатор Владимир Путин со своей стороны призвал энергетические компании страны воспользоваться резким ростом цен на нефть и газ, вызванным войной на Ближнем Востоке.

При этом министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что 30-дневная отмена санкций на российские нефтепродукты не увеличила доходы Москвы, а наоборот сократила.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Соединенные Штаты Америки Марко Рубио Война в Украине
Новости
Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны