Доходи не зросли, а впали. У США розкрили наслідки зняття нафтових санкцій з РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що 30-денне скасування санкцій на нафтопродукти РФ не збільшило прибутки Москви, а навпаки скоротило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бессента в інтерв'ю NBC News .

За його словами, головним фактором прибутку країни-агресорки від продажу нафти та нафтопродуктів є ціна.

"Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, склала б два мільярди доларів, що становить один день бюджету країни", - сказав американський міністр.

Бессент зазначив, що Росія навіть під санкціями отримувала б дохід, адже близько 90% російської нафти купує Китай. Водночас він зауважив, що США не можуть застосувати аналогічні обмеження до Пекіна.

За словами міністра фінансів США, експорт російської нафти впав приблизно на 25%, тоді як інші країни не купують сировину в країни-агресорки.

