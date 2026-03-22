Доходи не зросли, а впали. У США розкрили наслідки зняття нафтових санкцій з РФ
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що 30-денне скасування санкцій на нафтопродукти РФ не збільшило прибутки Москви, а навпаки скоротило.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бессента в інтерв'ю NBC News.
За його словами, головним фактором прибутку країни-агресорки від продажу нафти та нафтопродуктів є ціна.
"Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, склала б два мільярди доларів, що становить один день бюджету країни", - сказав американський міністр.
Бессент зазначив, що Росія навіть під санкціями отримувала б дохід, адже близько 90% російської нафти купує Китай. Водночас він зауважив, що США не можуть застосувати аналогічні обмеження до Пекіна.
За словами міністра фінансів США, експорт російської нафти впав приблизно на 25%, тоді як інші країни не купують сировину в країни-агресорки.
Енергетичні доходи Росії
Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін наказав енергетичним компаніям РФ максимально заробити на стрибку цін, спричиненому війною в Ірані.
Зазначимо, на тлі світової кризи та дефіциту постачання Міністерство фінансів США дозволило Індії купувати російську нафту, яка застрягла в морі, видавши спеціальне тимчасове звільнення від санкцій на 30 днів.
Крім того, Управління з контролю за іноземними активами США видало нову ліцензію, яка тимчасово дозволяє операції з нафтою РФ на підсанкційних танкерах.
Це рішення стосується вантажів, що були завантажені до 12 березня, і дозволяє їхнє розвантаження та продаж для стабілізації енергетичного ринку.