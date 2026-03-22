Доходи не зросли, а впали. У США розкрили наслідки зняття нафтових санкцій з РФ

22:35 22.03.2026 Нд
Сполучені Штати визнають, що Росія отримувала б дохід навіть під санкціями
aimg Валерій Ульяненко
Фото: експорт російської нафти впав на чверть (Getty Images)

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що 30-денне скасування санкцій на нафтопродукти РФ не збільшило прибутки Москви, а навпаки скоротило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бессента в інтерв'ю NBC News.

За його словами, головним фактором прибутку країни-агресорки від продажу нафти та нафтопродуктів є ціна.

"Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, склала б два мільярди доларів, що становить один день бюджету країни", - сказав американський міністр.

Бессент зазначив, що Росія навіть під санкціями отримувала б дохід, адже близько 90% російської нафти купує Китай. Водночас він зауважив, що США не можуть застосувати аналогічні обмеження до Пекіна.

За словами міністра фінансів США, експорт російської нафти впав приблизно на 25%, тоді як інші країни не купують сировину в країни-агресорки.

Енергетичні доходи Росії

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін наказав енергетичним компаніям РФ максимально заробити на стрибку цін, спричиненому війною в Ірані.

Зазначимо, на тлі світової кризи та дефіциту постачання Міністерство фінансів США дозволило Індії купувати російську нафту, яка застрягла в морі, видавши спеціальне тимчасове звільнення від санкцій на 30 днів.

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами США видало нову ліцензію, яка тимчасово дозволяє операції з нафтою РФ на підсанкційних танкерах.

Це рішення стосується вантажів, що були завантажені до 12 березня, і дозволяє їхнє розвантаження та продаж для стабілізації енергетичного ринку.

Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
