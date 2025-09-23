Рубіо пояснив, чому США не вводять жорсткі санкції проти РФ

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому Вашингтон не запроваджує жорстких санкцій проти РФ, при цьому допустивши їх введення у майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У одній із телевізійних програм держсекретар США заявив, що запровадження антиросійських санкцій може обмежити здатність Вашингтона бути посередником у мирних переговорах між Україною та РФ.
"В ту мить, коли ми введемо жорсткі санкції та інші обмеження, наша здатність діяти посередником у досягненні миру буде зменшена", - сказав Рубіо.
Водночас він визнав, що США, ймовірно, доведеться запровадити суворіші санкції проти Росії "у певний момент" у майбутньому.
Видання зазначає, що коментарі держсекретаря пролунали після заяв НАТО про масштабність російської загрози "та на тлі останніх безвідповідальних дій військових РФ".
Рубіо також розкритикував європейські країни, які продовжують купувати російські енергоносії, назвавши це "абсурдом".
Держсекретар США також закликав країни ЄС зробити більше для тиску на Москву.
Як зазначає Sky News, таким чином Рубіо повторив аргументи, які нещодавно озвучував глава Білого дому Дональд Трамп під час свого державного візиту до Британії.
"Деякі країни просять США впровадити більше санкцій, але є держави в Європі, які роблять недостатньо, тому, думаю, вони мають діяти активніше", - стверджує американський чиновник.
Наголошується, що сьогодні пізніше очікується виступ Дональда Трампа на Генеральній асамблеї ООН.
Білий дім заявив про готовність ввести "серйозні" санкції проти Москви у разі, якщо ЄС повністю відмовиться від імпорту російських енергоресурсів найближчим часом.
Дипломати в Європі підозрюють, що Трамп навмисне поставив такий ультиматум країнам ЄС, оскільки розумів, що здійснити це буде неможливо.
Адже в такому разі США зможуть уникнути антиросійських санкцій, посилаючись на країни ЄС, які все ще ведуть бізнес з РФ.
Нагадаємо, Словаччина та Угорщина все ще купують енергоносії з РФ на відміну від інших країн блоку, які відмовились від російської нафти та газу на початку 2022 року.
В Словаччині заявили, що відмовляться від російських енергоносіїв, якщо будуть якісні альтернативи та розвинена інфраструктура.
Однак Словаччина та Угорщина об'єктивно не хочуть припиняти імпорт енергоносіїв з Росії і перші особи держави відкрито про це заявляють.
ЄС планував повністю відмовитись від енергоносіїв РФ спочатку до 2028 року, потім до 2027.
Зараз поговорюють про відмову ЄС від російських енергоресурсів до кінця 2026 року, на чому наполягають США.
Проте в реальності ЄС навряд зможе відмовитись від російської нафти та газу навіть до 2027 року.