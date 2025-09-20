ЄС розглядає заходи для обмеження імпорту нафти через "Дружбу", - Bloomberg

Європейський Союз вивчає можливість введення обмежень проти імпорту нафти через нафтопровід "Дружба", з якого отримують постачання Угорщина та Словаччина.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg .

Співрозмовники видання повідомили, що ЄС розглядає заходи, спрямовані на обмеження імпорту нафти в тому числі через "Дружбу". Цей крок може дуже сильно вплинути на обсяги постачань, або навіть взагалі припинити їх.

Будапешт та Братислава, які постійно блокують заходи, спрямовані на позбавлення залежності від імпорту енергоресурсів, навряд чи зможуть завадити новій ініціативі, оскільки плани відокремлено від основного нового 19-го санкційного пакета.

Щобільше, на відміну від санкцій, для прийняття яких все ще потрібне одноголосне ухвалення, торгівельні заходи приймаються на рівні столиць країн-членів ЄС. Тобто думка Словаччини або Угорщини не матиме жодної ваги.

Блокування постачань нафти через "Дружбу" та нові санкції дозволять ЄС виконати ключову вимогу, яку висунув президент США Дональд Трамп - відмовитися від російських енергоресурсів. Угорщина та Словаччина досі залишаються єдиними країнами ЄС, які все ще імпортують трубопровідну нафту.