У Словаччині назвали варіант, за якого відмовляться від російської нафти

Словаччина, Четвер 18 вересня 2025 02:33
У Словаччині назвали варіант, за якого відмовляться від російської нафти
Автор: RBC.UA

Словаччина позначила чітку позицію в питанні енергетики. Міністр економіки країни Деніса Сакова заявила, що скорочення імпорту енергоресурсів з Росії можливе лише за наявності надійних альтернатив і розвиненої інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Bloomberg.

Словаччина зайняла обережну позицію в питанні зниження імпорту російської нафти і газу. Міністр економіки Деніса Сакова наголосила, що країна протистоятиме тиску з боку США, доки не створить необхідних умов для диверсифікації.

За її словами, передчасні кроки можуть обернутися значним ударом по промисловості та економіці. Міністр пояснила, що головне завдання - розвиток інфраструктури для приймання і транспортування альтернативних поставок, без чого неможливо взяти на себе довгострокові зобов'язання.

Сакова розповіла, що озвучила позицію Братислави на переговорах у Відні з міністром енергетики США Крісом Райтом. Вона зазначила, що американська сторона зрозуміла аргументи Словаччини та визнала необхідність розширення енергетичних проєктів у Європі.

Міністр додала, що країна готова відмовитися від співпраці з Росією в енергетичній сфері, якщо будуть доступні альтернативні маршрути й достатні обсяги.

Водночас Сакова уточнила, що повне припинення постачань із Росії наразі несе ризики, оскільки Словаччина перебуває в кінці західних маршрутів. Вона запевнила, що за наявності достатньої пропускної здатності альтернативних напрямків Братислава не стане перешкоджати диверсифікації.

Нагадуємо, що президент Зеленський заявив, що Європа скоротила імпорт російської нафти та газу приблизно на 80%, проте низка держав, як і раніше, залишається залежною від цих постачань, що викликає критику і посилює заклики до посилення санкцій.

Зазначимо, що Китай заявив про готовність до жорстких кроків у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США введуть мита на закупівлю російської нафти. У Пекіні наголосили, що такі дії будуть розцінені як недружній крок і призведуть до заходів у відповідь.

НАФТА Нефть
