Рубіо виступає за угоду з РФ після слів про "брехливого Путіна" у 2022 році
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон прагне домовленості про мир між Україною та Росією. Проте у 2022 році він сам називав російського диктатора Путіна "професійним брехуном", який не дотримується угод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо в ефірі NBC News.
За словами Рубіо, російсько-українська війна "загрожує вийти за межі" України і поширитися на інші регіони. Через це президент США Дональд Трамп ставить питання її завершення серед пріоритетів своєї політики.
Держсекретар пояснив, що Вашингтон намагатиметься досягти миру через поступки з обох сторін, включно з Росією.
"Чи це можливо? Я не знаю. Але ми будемо намагатися, ми витратили багато часу на цю проблему. У нас є багато й інших проблем, на яких ми маємо фокусуватися", - зазначив Рубіо.
Що сказав Рубіо у 2022 році
Журналістка NBC News показала Рубіо відео його власних заяв з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді він називав Путіна "професійним брехуном", який не здатен дотримуватися домовленостей.
Коментуючи минулі слова, Рубіо підкреслив: саме через це угода має передбачати чіткі, перевірювані та тривалі гарантії безпеки для України.
Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі зустрінуться президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. За словами спецпосланця США Стіва Віткоффа, серед тем нібито буде так званий "обмін територіями".
Напередодні Віткофф також заявив, що Росія нібито готова піти на поступки Україні щодо п’яти регіонів. Проте, коли журналісти попросили конкретику, він не зміг відповісти.
Зеленський під час візиту до Брюсселя 17 серпня підкреслив: будь-які територіальні питання можуть обговорюватися лише на рівні лідерів у форматі тристоронньої зустрічі. Росія поки що не демонструє готовності до таких переговорів.
Пропозиції Путіна
За повідомленнями ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін звернувся до США із низкою вимог щодо України. Він нібито пропонує, щоб Вашингтон визнав тимчасово окуповані українські території частиною Росії.
Окрім цього, Путін начебто запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на припинення бойових дій і вихід ЗСУ з Донбасу. При цьому він обіцяв письмово гарантувати, що не атакує Україну та країни Європи.