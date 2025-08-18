Рубіо виступає за угоду з РФ після слів про "брехливого Путіна" у 2022 році

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон прагне домовленості про мир між Україною та Росією. Проте у 2022 році він сам називав російського диктатора Путіна "професійним брехуном", який не дотримується угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо в ефірі NBC News.

За словами Рубіо, російсько-українська війна "загрожує вийти за межі" України і поширитися на інші регіони. Через це президент США Дональд Трамп ставить питання її завершення серед пріоритетів своєї політики.

Держсекретар пояснив, що Вашингтон намагатиметься досягти миру через поступки з обох сторін, включно з Росією.

"Чи це можливо? Я не знаю. Але ми будемо намагатися, ми витратили багато часу на цю проблему. У нас є багато й інших проблем, на яких ми маємо фокусуватися", - зазначив Рубіо.

Що сказав Рубіо у 2022 році

Журналістка NBC News показала Рубіо відео його власних заяв з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді він називав Путіна "професійним брехуном", який не здатен дотримуватися домовленостей.

Коментуючи минулі слова, Рубіо підкреслив: саме через це угода має передбачати чіткі, перевірювані та тривалі гарантії безпеки для України.