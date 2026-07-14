Рубіо оголосив, що США ліквідують Міжнародний кримінальний суд

Рубіо звинуватив МКС у "розв’язанні війни проти США не кулями чи ракетами", а "силою так званого міжнародного права". Адміністрація Дональда Трампа вважає діяльність суду прямою загрозою національній безпеці.

Конфлікт триває ще з часів першого терміну Трампа. Тоді суд намагався розслідувати дії американських військових в Афганістані.

Ультиматум для партнерів та союзників

Тепер США вимагають від інших країн зробити вибір. Хто продовжує підтримувати МКС, може втратити американські гроші.

"Країни, які відмовляються відкидати хибний авторитет Міжнародного кримінального суду, покладаючись на допомогу США, ймовірно, опиняться під посиленою увагою", - заявив представник Державного департаменту.

США погрожують союзникам, які будуть співпрацювати з МКС (інфографіка РБК-Україна)

Вашингтон звертається до тих, хто:

співпрацює з правоохоронними органами США;

приймає американські військові бази на своїй території;

користується американською політикою безпеки.

Ці країни, а до їхнього числа входить і багато держав ЄС, мають офіційно відхилити повноваження МКС щодо переслідування громадян США.

Рубіо вже окреслив основні інструменти впливу у своїй статті.

"Використовуючи всі інструменти, що є в розпорядженні нашого уряду, працюючи пліч-о-пліч з кожним союзником, з яким ми можемо мати спільну справу, ми демонтуємо Міжнародний кримінальний суд - цеглинка за цеглиною, якщо це буде необхідно", - написав Марко Рубіо.

Як США будуть боротись з МКС

Для досягнення мети США застосують повну дипломатичну ізоляцію установи. Збираються заборонити поїздки для персоналу МКС. Анулюють візи та запровадять жорсткі економічні санкції.

Рубіо вважає МКС інструментом політичної боротьби. Він стверджує, що судом керують сили, ворожі до Вашингтона.

На його думку, установу "підтримує та керує потужна мережа лівих неурядових організацій, самовдоволених глобалістів та ворожих урядів країн третього світу, об’єднаних ворожнечею до США".