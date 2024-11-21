МКС видав ордери на арешт Нетаньяху та Галланта

21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) відхилив скарги Ізраїлю на юрисдикцію суду щодо ситуації в Палестині та видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Ґалланта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МКС.

Ізраїль подав дві скарги у вересні цього року. Перша стосувалася оскарження юрисдикції МКС щодо ситуації в Палестині, друга вимагала надіслати нове повідомлення про відкриття розслідування.

Однак суд визнав дії Ізраїлю передчасними і зазначив, що підстав для перегляду юрисдикції та видачі нового повідомлення немає.

Ордери на арешт

МКС видав ордери на арешт Нетаньяху і Галланта за "злочини проти людяності та воєнні злочини, імовірно скоєні з жовтня 2023 по травень 2024 року". Ці злочини включають використання голоду як методу війни, вбивства, переслідування та інші нелюдські дії. Суд зазначив, що обидва підозрюваних несуть відповідальність як співвиконавці та як цивільні начальники.

Ордери мають гриф "таємно", щоб забезпечити захист свідків і безпеку розслідування. Однак інформація про справи була частково розкрита в інтересах жертв.

МКС підкреслив, що юрисдикція суду поширюється на Сектор Гази, Західний берег і Східний Єрусалим.