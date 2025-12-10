ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США тиснуть на МКС, щоб захистити Трампа від всіх можливих переслідувань, - Reuters

США, Середа 10 грудня 2025 19:29
UA EN RU
США тиснуть на МКС, щоб захистити Трампа від всіх можливих переслідувань, - Reuters Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США тиснуть на Міжнародний кримінальний суд, вимагаючи гарантій, щоб президент Дональд Трамп та його високопосадовці не стали об’єктом майбутніх розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними журналістів, які посилаються на високопоставленого представника Білого дому, що погодився говорити на умовах анонімності, Вашингтон передав МКС низку вимог.

При цьому, у разі відмови виконати всі три умови, США погрожують піти на розширення санкцій проти суддів та працівників Міжнародного кримінального суду, а в перспективі - навіть накласти обмеження на сам суд як інституцію.

Йдеться про такі умови:

  • перша - зупинити розслідування щодо ізраїльського керівництва у зв’язку з війною в Газі;
  • друга - офіційно припинити попереднє розслідування щодо дій американських військових в Афганістані;
  • третя - гарантувати, що нинішній президент США Дональд Трамп, а також віцепрезидент, міністр оборони та інші високопосадовці не стануть об’єктом переслідування після завершення каденції.

За словами співрозмовника, у Вашингтоні впевнені, що ризик притягнення Трампа до відповідальності в 2029 році "реальний", і США не допустять такого сценарію.

"Зростає занепокоєння, що у 2029 році МКС може націлитися на президента, віцепрезидента, міністра оборони та інших. Це неприйнятно, і ми не дозволимо, щоб це сталося", - зазначив чиновник.

Представник адміністрації Трампа підтвердив, що Вашингтон поінформував про свої позиції кілька держав-учасниць Римського статуту, а також передав їх безпосередньо до МКС. Водночас він відмовився пояснити, звідки США мають інформацію про можливе розслідування щодо Трампа чи інших посадовців.

Дана ситуація створює нову точку напруги між США та Міжнародним кримінальним судом на тлі триваючих суперечок щодо юрисдикції МКС у розслідуванні воєнних злочинів.

Нагадаємо, що наприкінці листопада суд у США закрив останню кримінальну справу проти Дональда Трампа. Вона була пов'язана з втручанням у вибори, коли він намагався скасувати свою поразку у штаті у 2020 році.

Більше того, Трамп вирішив повністю стерти кримінальний слід зі свого імені.

Ордери МКС

У листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.

А у 2023 році МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Суд встановив, що глава Кремля причетний до депортації українських дітей до Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКС Дональд Трамп
Новини
Без світла до 12 годин. "Укренерго" попередило, що буде з відключеннями до кінця тижня
Без світла до 12 годин. "Укренерго" попередило, що буде з відключеннями до кінця тижня
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті