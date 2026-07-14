Рубио объявил, что США ликвидируют Международный уголовный суд

Рубио обвинил МКС в "развязывании войны против США не пулями или ракетами", а "силой так называемого международного права". Администрация Дональда Трампа считает деятельность суда прямой угрозой национальной безопасности.

Конфликт продолжается еще со времен первого срока Трампа. Тогда суд пытался расследовать действия американских военных в Афганистане.

Ультиматум для партнеров и союзников

Теперь США требуют от других стран сделать выбор. Кто продолжает поддерживать МКС может потерять американские деньги.

"Страны, которые отказываются отвергать ошибочный авторитет Международного уголовного суда, полагаясь на помощь США, вероятно, окажутся под усиленным вниманием", - заявил представитель Государственного департамента.

США угрожают союзникам, которые будут сотрудничать с МКС (инфографика РБК-Украина)

Вашингтон обращается к тем, кто:

сотрудничает с правоохранительными органами США;

принимает американские военные базы своей территории;

пользуется американской политикой сохранности.

Эти страны, а в их число входят и многие государства ЕС, должны официально отклонить полномочия МКС по преследованию граждан США.

Рубио уже наметил основные инструменты влияния в своей статье.

"Используя все имеющиеся в распоряжении нашего правительства инструменты, работая бок о бок с каждым союзником, с которым мы можем иметь общее дело, мы демонтируем Международный уголовный суд - кирпич за кирпичом, если это будет необходимо", - написал Марко Рубио.

Как США будут бороться с МКС

Для достижения целей США будет применена полная дипломатическая изоляция учреждения. Собираются запретить поездки для персонала МКС. Аннулируют визы и введут жесткие экономические санкции.

Рубио считает МКС инструментом политической борьбы. Он утверждает, что судом руководят силы, враждебные Вашингтону.

По его мнению, учреждение "поддерживает и управляет мощной сетью левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств стран третьего мира, объединенных враждой в США".