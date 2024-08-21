Верховна Рада ратифікувала Римський статут

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Зауважимо, оскільки мова йде про ратифікацію, то другого читання в Раді ця процедура не потребує.

За словами Железняка, в парламенті була дуже важка дискусія була під час розгляду. Крім того, народним депутатам перед голосуванням передали листи підтримки від Генштабу та керівника ГУР МО Кирила Буданова.

Фото: результати голосування в сесійній залі за ратифікацію Римського статуту (t.me/yzheleznyak)

Що це означає для України та чому це важливо

Римський статут Міжнародного кримінального суду - це міжнародний договір, що заснував МКС. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає злочини, які підпадають під його юрисдикцію - це, зокрема злочин агресії, злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Як пояснила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, ратифікація Україною Римського статуту дозволяє набути повноправного членства в МКС, що надасть можливість:

висувати свого кандидата на посаду судді та прокурора МКС;

брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб;

ефективно співпрацювати з МКС.

Найважливішим є те, що, Україна ратифікувала Римський статут із заявою по ст. 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації.

Крім того, ратифікація дозволить притягувати російських злочинців до відповідальності.

Також ратифікація Римського статуту було одним із зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Передісторія

Нагадаємо, що Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, але не ратифікувала його, хоча після підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році ратифікація цього документу була одним із прямих міжнародних зобов'язань України.