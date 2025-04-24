Рубіо: ми показали Україні та РФ фінішну пряму для припинення війни

Держсекретар США наголосив, що війну в Україні "можна закінчити".

"Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї... Ми показали їм фінішну пряму", - сказав він журналістам у Білому домі.

Рубіо зауважив, що російські атаки на Київ вночі "повинні нагадати всім, чому їхня війна повинна закінчитися".

"Ми бачимо фінішну лінію, але вони обидва мають туди дістатися. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм дістатися туди, але вони повинні врешті-решт сказати "так", - наголосив держсекретар США.

Водночас, за словами Рубіо, США "дуже сильно тиснуть" на обидві країни.