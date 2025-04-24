Рубио: мы показали Украине и РФ финишную прямую для прекращения войны

Война России против Украины может подойти к концу. Есть реальный шанс на мир, если обе стороны согласятся на конкретные шаги.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Госсекретарь США подчеркнул, что войну в Украине "можно закончить".
"Обе стороны просто должны согласиться с этим. Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи... Мы показали им финишную прямую", - сказал он журналистам в Белом доме.
Рубио отметил, что российские атаки на Киев ночью "должны напомнить всем, почему их война должна закончиться".
"Мы видим финишную линию, но они оба должны туда добраться. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им добраться туда, но они должны в конце концов сказать "да", - подчеркнул госсекретарь США.
В то же время, по словам Рубио, США "очень сильно давят" на обе страны.
Напомним, что ранее сегодня американский лидер Дональд Трамп заявил, что имеет собственный дедлайн в вопросе о мирных переговоров России и Украины.
Более того, он отметил, что по истечении этого времени, отношение будет другим.
Кроме того, ранее сегодня Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву. Президент США подчеркнул, что разочарован тем, что военные РФ нанесли ракетный удар по столице Украины, и требует прекратить войну.
Позже Трамп вновь выразил недовольство российскими атаками на Украину в ночь на 24 апреля. Он подчеркнул, что это не вовремя, поскольку сейчас продолжаются "мирные переговоры".
Подробнее о российской атаке на Украину, которая состоялась в ночь на 24 апреля, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время сегодня на вопрос журналиста относительно того, какие уступки сейчас сделала Россия для достижения мира, Трамп ответил, что Москва уже сделала "достаточно большую уступку".
Подробнее о заявлении американского лидера и о том, какую "уступку" он имеет в виду, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.