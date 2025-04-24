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Трамп: Росія запропонувала "досить велику" поступку у війні з Україною

США, Четвер 24 квітня 2025 21:56
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Трамп: Росія запропонувала "досить велику" поступку у війні з Україною Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація запропонувала не захоплювати всю територію України, як поступку для досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

На запитання журналіста про те, які поступки вже зробила Росія для досягнення миру, Дональд Трамп заявив, що припинення війни та відмова від загарбання всіх територій України є, на його думку, "досить великою поступкою".

"Поступка Росії - це припинення війни й відмова від захоплення всієї України", - сказав президент США.

Також зауважимо, що сьогодні Трамп також заявив, що має власний дедлайн у питанні щодо мирних перемовин Росії та України.

Ба більше, він наголосив, що після цього часу, ставлення буде іншим.

Трамп закликав "Владіміра" зупинитись

Нагадаємо, сьогодні Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву. Американський лідер заявив, що розчарований тим, що Росія завдала ракетного удару по столиці України, і вимагає припинити війну.

"Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них немає необхідності, і вони дуже невчасно. Владімір, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - наголосив Трамп.

Пізніше президент США висловив невдоволення російськими атаками на Україну в ніч на 24 квітня, оскільки йдуть мирні переговори.

Детальніше про масовану атаку російських окупантів на Україну, яка відбулась в ніч на 24 квітня, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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