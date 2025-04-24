Полум’я, руїни, дзвінки з-під завалів. Що відомо про наслідки удару РФ по Україні

Російські війська в ніч на 24 квітня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням дронів та різних типів ракет. Під ударом були Київ, Харків, Павлоград та інші регіони, є руйнування, жертви та багато постраждалих.

Що відомо про наслідки удару РФ по Україні - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Чим російські окупанти атакували Україну?

Скільки регіонів постраждали від масованої нічної атаки РФ?

Які міста зазнали найбільших руйнувань?

Що відомо про останні дані щодо загиблих і постраждалих?

Скільки тривала повітряна тривога у столиці, яка досі оговтується від ударів?

Загалом під масованим комбінованим ударом Росії були: Київ та область, Харків та область, Запоріжжя, Павлоград, а також Житомирська, Полтавська Хмельницька та Сумська області.

Близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники цієї ночі в 9 регіонах країни. Пошкоджено десятки житлових будинків, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

За підрахунками Повітряних сил ЗСУ, всього по Україні ворог запустив 70 ракет і 145 дронів. Основний напрямок удару - Київ.

Силам ППО вдалося збити:

7 з 11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

31 з 37 крилатих ракет Х-101 (запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс);

6 з 6 крилатих ракет "Іскандер-К";

6 із 12 крилатих ракет "Калібр";

4 з 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

64 зі 145 ударних дронів "Шахед"/дронів-імітаторів різних типів (ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Також у відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.

Київ

Найбільше постраждалих від терористичної атаки РФ у місті Київ. За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, на столицю "летіло все": "Калібри", балістика, "Шахеди". Лише дронів у Києві та області було зафіксовано 45. Повітряна тривога в столиці тривала близько 6 годин.

Найтрагічнішою ніч була у Святошинському районі. Росіяни ударом зруйнували багатоповерхівку (частина конструкцій обвалилась). Під завалами опинилися люди. Від ночі на місці руйнувань розбирають завали.

"З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події", - повідомив вранці глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей.

Кореспондент РБК-Україна побував у Святошинському районі. На кадрах нижче можна побачити масштаби руйнувань.

Фото: наслідки російської атаки у Святошинському районі столиці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загалом, разом зі Святошинським, у столиці відомо про наслідки у Подільському та Шевченківському районах. Там уламки спричинили пожежі у нежитлових будівлях, а у Голосіївському - вигорів гаражний кооператив і кілька авто, уламки впали на нежитлову забудову. В Оболонському горіли дах нежитлового будинку, суха трава, автівки, склад. У Соломʼянському зафіксували падіння БПЛА на відкритій місцевості.

Внаслідок обстрілів було шість пожеж. Горіли житлові будинки, адмінбудівлі, гаражі. Через падіння уламків горіли автівки та суха трава.

За останніми даними, внаслідок нічної атаки в Києві 9 загиблих та 70 постраждалих. Серед потерпілих є діти та вагітна.

У Київській області в Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Також пошкоджено 3 пʼятиповерхових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа.

Фото: наслідки атаки у Київській області (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Крім того, на Київщині також пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту. Зокрема, у Вишгородському районі пошкоджено склад та 3 автівки. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.

Також ліквідована пожежа в полі у Броварському районі. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Харків

Від масованих ударів здригався цієї ночі Харків. За словами мера Ігоря Терехова, російська армія завдала по місту 24 удари ракетами та дронами (10 ракетами та 14 дронами).

Пошкоджені - багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив загалом про двох постраждалих в обласному центрі, вони зазнали гострої реакції на стрес.

Він розповів також про влучання ракети, попередньо, Х-59, в лісосмугу, горіла суха трава. Пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових будинків. Також частково пошкоджений паркан.



Фото: внаслідок масованого російського удару ракетами та дронів у Харкові сталися руйнування й масштабні пожежі (t.me/dsns_telegram)

Під Харковом у селі Безлюдівка внаслідок влучання, попередньо, ракети, в болото, горів очерет. Також вибито шибки в будинку та господарчій споруді, зруйновано навіс; пошкоджено паркан; пошкоджено дах приватного будинку, додали в ОВА.

Павлоград

Вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками, заявив керівник області Сергій Лисак.

Під потужним ударом був Павлоград. Там було атаковане промислове підприємство. Також у місті понівечені житлові будинки. Вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони.

Серед потрощеного й інфраструктура. Попередньо, загиблих і постраждалих немає, додає Лисак.

Фото: у Павлограді пошкоджені багатоповерхівки від вибухової хвилі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Крім того, по Нікопольщині агресор цілив дронами та артилерією. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Без постраждалих.

Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок атаки російських терористів, попередньо пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів міста.

Фото: у Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівки (t.me/ivan_fedorov_zp)

Наразі фахівці проводять обстеження. Голова Запорізької ОВА Іван Федеров показав фото наслідків.

Житомирська область

Вночі Житомирська область зазнала декількох комбінованих атак з повітря. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, сталася пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Внаслідок повторного обстрілу поранений 39-річний рятувальник, який прибув на гасіння пожежі. Пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано на загальній площі 2500 кв.м.

Фото: у Житомирській області від повторної атаки поранений рятувальник (t.me/dsns_telegram)

Наразі у регіоні триває ліквідація наслідків, надається необхідна допомога власникам пошкодженого житла, працює комісія задля оперативного оформлення заявок на отримання коштів для відновлення, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Хмельницька область

У Хмельницькій області внаслідок ворожої російської атаки постраждали двоє людей.

"Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня - його доставлено до лікарні. Також неповнолітня зазнала порізу ноги склом. Її стан - задовільний, госпіталізація попередньо не знадобилася", - розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки сталося загоряння, яке ліквідували підрозділи ДСНС.Пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також є пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку.

Усі відповідні служби працюють над подоланням наслідків.

Сумська область

У Сумській області під ранок один із населених пунктів Недригайлівської громади був під ворожою атакою безпілотників.

За попередніми даними, внаслідок атаки поранено двох цивільних жителів. Також пошкоджено адміністративні та нежитлові будівлі, розповіли в Сумській ОВА.

Черкаська область

Начальник Черкаської ОВА ігор Табурець повідомив про наслідки атаки у своєму регіоні. Він зазначив, що повітряна тривога в Черкаській області лунала з пізнього вечора і аж до ранку.

"РФ комбіновано атакувала нашу країну ударними дронами та ракетами. У межах області силами та засобами ППО знищено 5 російських безпілотників", - написав він.

За його словами, минулось без потерпілих. Звернень щодо пошкодження майна наразі теж немає. Обстеження територій в регіоні триває.

Полтавська область

Цієї ночі у Полтавській області сили та засоби ППО відбивали ракетну атаку ворога. Так, у Миргородському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

Фото: у Полтавській області уламки ракет пошкодили господарчу будівлю (t.me/poltavskaOVA) Нагадаємо, що також під час нічного нальоту була під ударом

залізнична інфраструктура. За інформацією УЗ, було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі. Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці. Поїзди продовжують рухатись за графіком.



Фото: окупанти під час нічної атаки пошкодили залізничні колії (t.me/UkrzalInfo)

Додамо, що масована атака РФ по Україні сталася після того, як президент США Дональд Трамп сказав, що "домовленості з Росією про мир досягнуто" і "ми дуже близькі до угоди". Він дорікнув президенту Володимиру Зеленському і звинуватив його у "затягуванні війни" через те, що український лідер відмовився визнавати Крим російським. На думку Трампа, це "вкрай шкідливою для мирних переговорів з РФ".

Своєю чергою Зеленський відреагував на критику президента США та зробив репост заяви колишнього держсекретаря США Майка Помпео, який очолював цю посаду за першої каденції Трампа. У тій заяві ексдержсекретаря йдеться про те, що США відкинули спробу РФ анексувати Крим та зобов’язалися підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України.

Додамо, що переговорні треки стосовно врегулювання війни тривають. І поки у Трампа вважають, що Кремль "готовий до миру" і треба припинити війну на теперішній лінії фронту, фактично віддавши землі під контроль агресору. В цей час Путін атакує мирних українців з різного виду озброєння. Позиція ж України наступна: необхідне повне припинення вогню без умов, а потім - решта питань.