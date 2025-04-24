"Владімір, досить!" Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву

Президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву. Він вимагає припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них немає необхідності, і вони дуже невчасно. Владімір, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп. При цьому американський лідер не уточнив, до якого саме "Владіміра" він звертається - російського диктатора Володимира Путіна чи президента України Володимира Зеленського. Росія вдарила по Києву сьогодні, 24 квітня, вночі. Станом на зараз відомо про вісьмох загиблих і 90 постраждалих.