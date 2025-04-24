Трамп заінтригував власним дедлайном для України та РФ: потім ставлення буде іншим
Президент США Дональд заявив, що має власний дедлайн у питання щодо мирних перемовин Росії та України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
У Трампа запитали, чи має той власний дедлайн у питання щодо мирних перемовин між Україною та Росією.
"У мене є свій термін. У мене є свій термін, і ми хочемо, щоб він був швидким", - відповів президент США.
Він заявив, що у нього є крайній термін, після якого "буде зовсім інше ставлення".
"Але я думаю, що у цього (мирної угоди - ред.) є дуже хороші шанси", - сказав він.
Заяви Трампа щодо перемир'я
Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв швидко завершити війну в Україні. Однак після повернення до влади почав робити заяви, що співзвучні з проросійською риторикою, частково покладаючи провину за війну на Київ.
Трамп називав Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і звинувачував його у бездіяльності. Згодом визнав вину Росії, але водночас поклав відповідальність і на Джо Байдена. Нещодавно знову заявив, що у війні винні і Байден, і Зеленський, хоча пізніше згадав і Путіна.
США можуть вийти з переговорів
Днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’явиться шансів на швидку угоду між Україною та Росією.
Пізніше Дональд Трамп підтвердив: США справді можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін чинитиме перешкоди миру.
Водночас Bloomberg повідомив, що американська мирна ініціатива передбачає збереження контролю Росії над окупованими територіями України.
При цьому Трамп впевнений що російський диктатор Володимир Путін послухається його і не буде бити по Україні.
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