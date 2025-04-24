Трамп заінтригував власним дедлайном для України та РФ: потім ставлення буде іншим

Президент США Дональд заявив, що має власний дедлайн у питання щодо мирних перемовин Росії та України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа запитали, чи має той власний дедлайн у питання щодо мирних перемовин між Україною та Росією.

"У мене є свій термін. У мене є свій термін, і ми хочемо, щоб він був швидким", - відповів президент США.

Він заявив, що у нього є крайній термін, після якого "буде зовсім інше ставлення".

"Але я думаю, що у цього (мирної угоди - ред.) є дуже хороші шанси", - сказав він.

Заяви Трампа щодо перемир'я

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв швидко завершити війну в Україні. Однак після повернення до влади почав робити заяви, що співзвучні з проросійською риторикою, частково покладаючи провину за війну на Київ.

Трамп називав Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і звинувачував його у бездіяльності. Згодом визнав вину Росії, але водночас поклав відповідальність і на Джо Байдена. Нещодавно знову заявив, що у війні винні і Байден, і Зеленський, хоча пізніше згадав і Путіна.