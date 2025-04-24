"Мені не сподобалася минула ніч": Трамп незадоволений атаками Путіна

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення російськими атаками на Україну в ніч на 24 квітня, оскільки йдуть мирні переговори.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Мені не сподобалося те, що сталося минулої ночі. Я був незадоволений. Ми ведемо переговори про мир, а в цей час запускають ракети. І мені це зовсім не сподобалося. Ось це я мав на увазі", - заявив Трамп.

У продовження Трамп прокоментував він свій пост у соцмережі Truth Social про удар по Києву з закликом "Владімір, СТОП", який написав сьогодні раніше.

Відповідаючи на запитання журналіста про рівень його розчарування російським диктатором Володимиром Путіним, американський президент зазначив, що він незадоволений.

"Владімір, СТОП"

Нагадаємо, сьогодні Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву. Він заявив, що розчарований тим, що Росія завдала ракетного удару по столиці України, і вимагає припинити війну.

"Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них немає необхідності, і вони дуже невчасно. Владімір, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп.

Удари по Україні

У ніч на 24 квітня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні з використанням дронів та різних типів ракет. Під ударами опинилися Київ, Харків, Павлоград, Запоріжжя та інші регіони. Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, інфраструктуру, а також є жертви та постраждалі.

Київ окупанти тероризували практично всю ніч. За словами президента України Володимира Зеленського, загалом було понад 200 повітряних цілей.

Через це було частково зруйновано багатоповерхівку у Святошинському районі. Наразі відомо про 12 загиблих і 90 постраждалих.

Більш докладно про атаку росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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