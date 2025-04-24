Рубіо: ми показали Україні та РФ фінішну пряму для припинення війни
Війна Росії проти України може підійти до кінця. Є реальний шанс на мир, якщо обидві сторони погодяться на конкретні кроки.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Держсекретар США наголосив, що війну в Україні "можна закінчити".
"Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї... Ми показали їм фінішну пряму", - сказав він журналістам у Білому домі.
Рубіо зауважив, що російські атаки на Київ вночі "повинні нагадати всім, чому їхня війна повинна закінчитися".
"Ми бачимо фінішну лінію, але вони обидва мають туди дістатися. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм дістатися туди, але вони повинні врешті-решт сказати "так", - наголосив держсекретар США.
Водночас, за словами Рубіо, США "дуже сильно тиснуть" на обидві країни.
Просування в переговорах щодо миру в Україні
Нагадаємо, що раніше сьогодні американський лідер Дональд Трамп заявив, що має власний дедлайн у питанні щодо мирних перемовин Росії та України.
Ба більше, він наголосив, що після закінчення цього часу, ставлення буде іншим.
Крім того, раніше сьогодні Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву. Президент США наголосив, що розчарований тим, що військові РФ завдали ракетного удару по столиці України, і вимагає припинити війну.
Пізніше Трамп знову висловив невдоволення російськими атаками на Україну в ніч на 24 квітня. Він наголосив, що це невчасно, оскільки зараз тривають "мирні переговори".
Детальніше про російську атаку на Україну, яка відбулась в ніч на 24 квітня, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Водночас сьогодні на запитання журналіста щодо того, які поступки наразі зробила Росія для досягнення миру, Трамп відповів, що Москва вже зробила "досить велику поступку".
Детальніше про заяву американського лідера та про те, яку "поступку" він має на увазі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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