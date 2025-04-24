Рубио: мы показали Украине и РФ финишную прямую для прекращения войны

Война России против Украины может подойти к концу. Есть реальный шанс на мир, если обе стороны согласятся на конкретные шаги.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Госсекретарь США подчеркнул, что войну в Украине "можно закончить".

"Обе стороны просто должны согласиться с этим. Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи... Мы показали им финишную прямую", - сказал он журналистам в Белом доме.

Рубио отметил, что российские атаки на Киев ночью "должны напомнить всем, почему их война должна закончиться".

"Мы видим финишную линию, но они оба должны туда добраться. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им добраться туда, но они должны в конце концов сказать "да", - подчеркнул госсекретарь США.

В то же время, по словам Рубио, США "очень сильно давят" на обе страны.