Рубіо доповіли інформацію про російські безпілотники над Польщею
Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив отримання інформації про російські безпілотники, що порушили повітряний простір Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Відповідаючи на запитання CNN, Рубіо сказав: "Так", коли його запитали, чи отримав він інформацію про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками під час атаки на західну Україну.
Польща повідомила, що її військові сили збили кілька безпілотників, які порушили її повітряний простір під час російської атаки на Україну.
Військове командування Польщі заявило, що "була використана зброя, і служби активно працюють над виявленням збитих об'єктів".
Польща також закрила кілька аеропортів, включаючи Варшавський міжнародний аеропорт, через неплановану військову діяльність, пов'язану з забезпеченням державної безпеки.
Цей інцидент стався на тлі зростаючої напруженості через російську агресію в Україні та спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" поблизу польського кордону.
Нагадаємо, Польща оголосила про закриття кордону з Білоруссю з міркувань національної безпеки.
Повітряне командування Польщі підтвердило, що у ніч з 9 на 10 вересня 2025 року Російська Федерація здійснює чергові масовані удари по об'єктах, розташованих на території України. Близько 01:13, 10 вересня, стало відомо, що ворожі "Шахеди" залишили повітряний простір України та фіксувались вже у Польщі.
До речі, у суботу, 6 вересня, на сході Польщі впав об'єкт, імовірно безпілотник, повідомляв представник міністерства оборони.
А 8 вересня польські прикордонники виявили уламки непізнаного літаючого об'єкта в селі недалеко від кордону з Білоруссю.