ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Рубіо доповіли інформацію про російські безпілотники над Польщею

Польща, Середа 10 вересня 2025 06:16
UA EN RU
Рубіо доповіли інформацію про російські безпілотники над Польщею Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив отримання інформації про російські безпілотники, що порушили повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання CNN, Рубіо сказав: "Так", коли його запитали, чи отримав він інформацію про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками під час атаки на західну Україну.

Польща повідомила, що її військові сили збили кілька безпілотників, які порушили її повітряний простір під час російської атаки на Україну.

Військове командування Польщі заявило, що "була використана зброя, і служби активно працюють над виявленням збитих об'єктів".

Польща також закрила кілька аеропортів, включаючи Варшавський міжнародний аеропорт, через неплановану військову діяльність, пов'язану з забезпеченням державної безпеки.

Цей інцидент стався на тлі зростаючої напруженості через російську агресію в Україні та спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" поблизу польського кордону.

Нагадаємо, Польща оголосила про закриття кордону з Білоруссю з міркувань національної безпеки.

Повітряне командування Польщі підтвердило, що у ніч з 9 на 10 вересня 2025 року Російська Федерація здійснює чергові масовані удари по об'єктах, розташованих на території України. Близько 01:13, 10 вересня, стало відомо, що ворожі "Шахеди" залишили повітряний простір України та фіксувались вже у Польщі.

До речі, у суботу, 6 вересня, на сході Польщі впав об'єкт, імовірно безпілотник, повідомляв представник міністерства оборони.

А 8 вересня польські прикордонники виявили уламки непізнаного літаючого об'єкта в селі недалеко від кордону з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марко Рубіо НАТО Польща Атака дронів
Новини
"Акт війни": у США відреагували на проникнення російських БпЛА в Польщу
"Акт війни": у США відреагували на проникнення російських БпЛА в Польщу
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України