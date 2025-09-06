У Польщі розбився "невпізнаний об’єкт": влада перевіряє версію з контрабандним дроном

У Люблінському воєводстві Польщі впав невідомий об’єкт, ймовірно дрон для перевезення контрабанди. Влада та поліція розслідують інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

Наразі влада Люблінського воєводства розслідує обставини катастрофи непізнаного літаючого об'єкта. Найімовірнішим поясненням є катастрофа контрабандного безпілотника, яку перевіряють слідчі.

Речник Міністерства національної оборони Януш Сеймей заявив, що об'єкт, який упав у Люблінському воєводстві, "не має жодних військових ознак".

Інформацію про падіння об'єкта вже підтвердили поліція та Міністерство внутрішніх справ та адміністрації.

"Я можу підтвердити інцидент. У Майдан-Сельце було знайдено невпізнаний предмет. Після завершення розслідування прокурор зможе надати інформацію про предмет та що насправді сталося. Поліція на місці, нехай проводить своє розслідування", - сказала речниця МВС Кароліна Галецька.

Вона додала, що наразі важко передбачити, скільки часу триватиме огляд предмета на місці.

Примітно, що даний об'єкт упав приблизно за п'ятсот метрів від будівель.

"Через Центр екстреного оповіщення черговий офіцер районного управління поліції в Томашові Любельському отримав повідомлення про виявлення уламків непізнаного літаючого об’єкта в місті Майдан Селець", - повідомила люблінська поліція.

За даними правоохоронців, про інцидент повідомлено всі служби та прокуратуру. Місце виявлення об'єкта наразі охороняється.