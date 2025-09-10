Рубио доложили информацию о российских беспилотниках над Польшей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отвечая на вопрос CNN, Рубио сказал: "Да", когда его спросили, получил ли он информацию о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками во время атаки на западную Украину.

Польша сообщила, что ее военные силы сбили несколько беспилотников, которые нарушили ее воздушное пространство во время российской атаки на Украину.

Военное командование Польши заявило, что "было использовано оружие, и службы активно работают над выявлением сбитых объектов".

Польша также закрыла несколько аэропортов, включая Варшавский международный аэропорт, из-за непланируемой военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности.

Этот инцидент произошел на фоне растущей напряженности из-за российской агрессии в Украине и совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2025" вблизи польской границы.