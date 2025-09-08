ua en ru
У Польщу знову залетів "непізнаний літаючий об'єкт"

США, Понеділок 08 вересня 2025 09:45
У Польщу знову залетів "непізнаний літаючий об'єкт" Фото: Дрон залетів на територію НАТО (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польські прикордонники повідомили про виявлення уламків непізнаного літаючого об'єкта в селі недалеко від кордону з Білоруссю. Це останній із серії подібних інцидентів у країні-члені НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію міста Бяла-Подляска у Facebook.

"Сьогодні до 22:00 до чергового Тереспільського відділення поліції надійшло повідомлення від співробітників Прикордонної служби про виявлення уламків непізнаного літаючого об'єкту в районі прикордонного переходу Тереспіль у Полатичі", - написала поліція 7 вересня.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція забезпечує безпеку місця виявлення.

За інформацією PAP, уламки виявлено на кукурудзяному полі.

"Цей дрон розбився на прикордонному переході, приблизно за 300 метрів від нього, в селі Полатичі. Дрон без вибухівки, на ньому є написи кирилицею", - повідомила Агнешка Кепка з прокуратури міста Люблін.

Реакція Польщі на російські дрони і ракети

Польща регулярно піднімає бойову авіацію під час ракетних обстрілів України. При цьому не збивають не тільки російські ракети над Україною, але й повітряні цілі, які залітають до Польщі.

Польща перебуває у стані підвищеної готовності до вторгнення об'єктів у її повітряний простір відтоді, як 2022 року ракета вразила село на півдні Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей. Це сталося через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У суботу, 6 вересня, на сході Польщі впав об'єкт, імовірно безпілотник, повідомив представник міністерства оборони.

У серпні безпілотник упав на кукурудзяне поле на сході Польщі, знищивши посіви і розбивши вікна в сусідніх будинках. Прокурор, який розслідує інцидент, заявив тоді, що, найімовірніше, дрон влетів у Польщу з боку Білорусі, союзника Росії.

Військові безпілотники також залітають до Румунії та країн Балтії.

