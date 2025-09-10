ua en ru
Російські "Шахеди" залетіли у Польщу: закрито два аеропорти, у небі - авіація

Середа 10 вересня 2025 01:31
Автор: Наталія Кава

У ніч на середу, 10 вересня, російські "Шахеди" перетнули кордон України та опинились у повітряному просторі Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ

Близько 01:13, 10 вересня, українські Повітряні сили повідомили, що російська армія запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед".

Також стало відомо, що ворожі "Шахеди" залишили повітряний простір України та фіксувались вже У Польщі.

"БпЛА в Польщі курсом на захід, місто Замосць", - повідомили Повітряні сили.

Водночас, моніторингові канали повідомляють, що Польща, ймовірно, підняла у повітря винищувачі F-16 для того, щоб ті збивали "Шахеди. Однак станом на 01:30 за київським часом - офіційної інформації не надходило.
Оновлено о 01:50

Повітряне командування Польщі підтвердило, що у ніч з 9 на 10 вересня 2025 року Російська Федерація здійснює чергові масовані удари по об'єктах, розташованих на території України.

А також те, що задля безпеки польського повітряного простору Командувач Оперативного командування ЗС РП запустив усі необхідні процедури.

"У нашому повітряному просторі діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - сказано у повідомленні.

Водночас, заявляється, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику.

Оновлено о 02:00

Також у Польщі закрили аеропорт "Жешув" через "незаплановану військову активність".

Оновлено о 02:30

Дані сервісу Flightradar24 свідчать про те, що у повітряному просторі Польщі також перебуває винищувач F-35.
Оновлено о 03:30

Окрім аеропорту "Жешув" у Польщі закрили повітряний простір над аеропортом "Люблін".
Цікаво і те, що за даними FlightRadar, поблизу Жешува та Любліна не фіксуються пасажирські літаки

Однак помічено активність військових літаків.
Що відомо про Замосць

Замосць - історичне місто у східній частині Польщі, розташоване у Люблінському воєводстві. Місто розташоване приблизно за 60 кілометрів від українського кордону.

Найближчий прикордонний перехід із боку України - Гребенне–Рава-Руська. Завдяки своєму розташуванню Замосць має стратегічне значення і виступає важливим транспортним та логістичним вузлом між Польщею та Україною.

"Невідомі літальні об'єкти" у Польщі

Варто нагадати, що у Польщі регулярно піднімають бойову авіацію під час ракетних обстрілів України. Однак не збивають авіція не збиває не тільки російські ракети та дрони над Україною, але й повітряні цілі, які залітають до Польщі.

У суботу, 6 вересня, на сході Польщі впав об'єкт, імовірно безпілотник, повідомив представник міністерства оборони.

А 8 вересня польські прикордонники повідомили про виявлення уламків непізнаного літаючого об'єкта в селі недалеко від кордону з Білоруссю. Це останній із серії подібних інцидентів у країні-члені НАТО.

Польща Атака дронів
