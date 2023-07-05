У розвідці розповіли, за яких умов українські війська звільнять Бахмут

Бахмут буде звільнено, якщо динаміка успішних дій українських військових на цьому напрямку збережеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова командира розвідувального підрозділу "Терра" Миколи Волохова .

"Впродовж останнього місяця (на Бахмутському напрямку маємо - ред.) стабільні успіхи у просуванні вперед: звільнення української землі від ворога, відвойовування того, що було втрачено. Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично", - сказав він.

При цьому розвідник наголосив, що наразі зарано говорити про якусь перемогу.



Окрім того, Волохов розповів про зміну поведінки окупантів під час бойових дій на Бахмутському напрямку.

"Характер зіткнень - багато піхотних боїв, але останнім часом і з нашого, і з ворожого боку залучається багато танків. Якщо до цього була тільки піхота, то зараз ворог активно показує техніку. Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви", - додав розвідник.

Контрнаступ ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський впевнений, що українські військові зможуть звільнити Бахмут під час контрнаступу.

Зазначимо, що наразі наші бійці продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Вони чинять тиск на окупантів та вибивають їх із раніше захоплених рубежів північніше та південніше Бахмута. Сили оборони також мають частковий успіх в районі Кліщіївки.

При цьому протяжність так званої "гарячої" лінії зіткнення перевищує 1200 км.

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