Сирський про Бахмут: ЗСУ зможуть звільнити місто

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

На запитання журналіста ABC News про те, чи він упевнений, що йому і довіреним йому військам вдасться звільнити місто Бахмут, Сирський відповів: "Так, звичайно. Впевнений".

Ситуація навколо Бахмута

Українські військові вже понад місяць продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямі. Їм вдається просуватися на південь та на північ від міста. Таким чином вони згодом можуть взяти угруповання ворога, що залишається у населеному пункті, в оточення.

Так, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 2 липня розповів, що просування наших захисників під Бахмутом триває. При цьому, за його словами, зараз ворог зосередив у районі міста понад 50 тисяч солдатів. Він також постійно перекидає резерви.

Вчора Сирський заявив, що українські військові змогли просунутися фалангами Бахмутського напрямку. Там було знищено позиції окупантів.