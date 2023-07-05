ЗСУ просунулися до 7,5 км на півдні, а "гаряча" лінія зіткнення перевищує 1200 км, - Генштаб

Українські військові просунулися в глибину оборони росіян до 7,5 км на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Водночас "гаряча" лінія зіткнення перевищує 1200 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова в інтерв'ю "Укрінформу" .

За його словами, загалом в ході проведення наступальної операції оперативна обстановка різких змін не зазнала. Вона характеризується намаганнями росіян вийти на адміністративний кордон Донецької області та утримати території в Донецькому й Таврійському операційних районах.

"У рамках проведення наступальної операції у Донецькому й Таврійському операційних районах найбільш активними напрямками є Мелітопольський та Бердянський, де наші підрозділи просунулися в глибину оборони противника до 7,5 км", - сказав Громов.

Він зазначив, що з початку наступальної операції ЗСУ звільнили 9 населених пунктів та повернули під контроль майже 160 кв. км української землі.

"Щодо протяжності так званої "гарячої" лінії зіткнення, то вона зараз перевищує 1200 км. Але тут іде мова про безпосередню лінію зіткнення із противником у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, де тривають активні бойові дії", - додав він.

При цьому начальник Головного оперативного управління Генштабу зауважив, що не можна забувати про північні кордони з Білоруссю та РФ, звідки противник веде постійні ракетно-артилерійські обстріли. Там також фіксують діяльність диверсійно-розвідувальних сил та зберігається загроза військового вторгнення.

Також не варто забувати про ділянку морського узбережжя в Одеській та Миколаївській областях, де, попри зниження військово-морського потенціалу ворога, ми не можемо повністю відкидати його десантних можливостей. До того ж, ще існує кордон із Придністров’ям, де РФ утримує обмежене угруповання військ.

"Тому загалом, така лінія може складати близько 3800 км", - додав Громов.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському, Бердянському напрямках. Вони чинять тиск на росіян та вибивають їх із раніше захоплених рубежів північніше та південніше Бахмут. ЗСУ також мають частковий успіх в районі Кліщіївки.

Водночас наші бійці продовжують стримувати наступ загарбників на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Додамо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський впевнений, що наші захисники зможуть звільнити Бахмут під час контрнаступу.

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