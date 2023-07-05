В разведке рассказали, при каких условиях украинские войска освободят Бахмут

Бахмут будет освобожден, если динамика успешных действий украинских военных на этом направлении сохранится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова командира разведывательного подразделения "Терра" Николая Волохова .

"На протяжении последнего месяца (на Бахмутском направлении имеем - ред.) стабильные успехи в продвижении вперед: освобождение украинской земли от врага, отвоевание того, что было потеряно. Начинаем заходить на те территории, которые мы с самого начала не контролировали. Поэтому в целом все достаточно положительно и оптимистично", - сказал он.

При этом разведчик подчеркнул, что пока рано говорить о какой-то победе.



Кроме того, Волохов рассказал об изменении поведения оккупантов во время боевых действий на Бахмутском направлении.

"Характер столкновений - много пехотных боев, но в последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если до этого была только пехота, то сейчас враг активно показывает технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они не справляются и им нужно вытягивать резервы", - добавил разведчик.

Контрнаступление ВСУ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский уверен, что украинские военные смогут освободить Бахмут во время контрнаступления.

Отметим, что наши бойцы продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Они оказывают давление на оккупантов и выбивают их из ранее захваченных рубежей севернее и южнее Бахмута. Силы обороны также имеют частичный успех в районе Клещиевки.

При этом протяженность так называемой "горячей" линии столкновения превышает 1200 км.

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