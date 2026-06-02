Розвідка здобула таємні документи РФ щодо України: що задумала Москва
Одним з ключових політичних завдань Росії є обмеження зв'язків України із низкою країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Воєнна розвідка здобула й нові внутрішні російські документи з політичного планування, зокрема такі, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки", - розповів він.
За словами глави держави, обмеження безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків України із цими країнами є одним із ключових політичних завдань країни-агресорки.
"Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, президент України наголошував, що досягнення справедливого миру та гарантування безпеки можливі лише за умови посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Росію, а також подальшого розширення підтримки України з боку союзників.
Крім того, глава держави застерігав від послаблення чи скасування санкцій проти РФ. За його словами, такі кроки не сприятимуть діалогу, а лише зміцнять військовий потенціал країни-агресора та її армії.
Також Зеленський не виключав, що Росія може вдатися до нової хвилі мобілізації, аби компенсувати значні втрати особового складу у війні проти України.