Зеленський розкрив справжню мету послаблення санкцій США проти Росії

20:37 31.05.2026 Нд
2 хв
Спроби пом'якшити обмеження проти Росії мають приховану загрозу
aimg Сергій Козачук
Зеленський розкрив справжню мету послаблення санкцій США проти Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Послаблення чи скасування міжнародних санкцій проти Росії є хибним підходом до вибудовування діалогу. Це лише допоможе оборонній промисловості агресора та його армії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Наслідки послаблення обмежень

Глава держави підкреслив, що будь-які кроки щодо скасування обмежень проти РФ насправді означають пряму підтримку окупаційних військ через допомогу російському військово-промисловому комплексу.

До того же, послаблення санкцій не продемонструвало жодних позитивних результатів для глобального ринку.

"Після послаблення деяких санкцій ми не побачили жодних сюрпризів, як-от зниження світових цін на нафту, газ чи дизель. Адже частка російської нафти становить лише 5% світового постачання. Як це могло б щось змінити?", - зазначив президент.

Чому поступки Кремлю є помилкою

На переконання Зеленського, спроби пом'якшити санкційний тиск є намаганням вибудувати діалог із Москвою, проте такий підхід є абсолютно неправильним. Російське керівництво не здатне сприймати дипломатичні аргументи конструктивно.

"Вони не розуміють слів чи емпатії та сприймають це як ознаку слабкості. Ми маємо бути сильними й запроваджувати проти них більше санкцій", - наголосив український лідер.

Інші заяви Зеленського

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що для припинення регулярних обстрілів українських міст необхідна консолідація міжнародної спільноти та продовження жорсткого тиску на Росію.

За його словами, світові лідери мають активізувати економічні обмеження та далекобійні санкції.

Крім того, глава держави заявляв, що Сили оборони намагаються збивати російські дрони, які летять у бік Польщі та Балтії. У такий спосіб Кремль не лише атакує Україну, а й тестує протиповітряну оборону країн НАТО та перевіряє реакцію Альянсу на провокації.

Володимир Зеленський Санкції проти Росії Війна в Україні
Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський
