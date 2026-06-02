ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Разведка получила тайные документы РФ по Украине: что задумала Москва

18:23 02.06.2026 Вт
2 мин
Какие именно страны Кремль пытается изолировать от Киева?
aimg Валерий Ульяненко
Разведка получила тайные документы РФ по Украине: что задумала Москва Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Одной из ключевых политических задач России является ограничение связей Украины с рядом стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Зеленский после доклада ГУР раскрыл планы России на будущие атаки

"Военная разведка получила и новые внутренние российские документы по политическому планированию, в частности касающиеся отношений Украины с Молдовой, государствами Южного Кавказа, Ближнего Востока и Залива", - рассказал он.

По словам главы государства, ограничение безопасностных, экономических и других стратегических связей Украины с этими странами является одной из ключевых политических задач страны-агрессора.

"Считаем, что Россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры движемся правильным курсом к большей безопасности и дальнейшему развитию своего суверенитета, а также полной нейтрализации российского влияния", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины отмечал, что достижение справедливого мира и обеспечение безопасности возможны только при условии усиления международного политического и экономического давления на Россию, а также дальнейшего расширения поддержки Украины со стороны союзников.

Кроме того, глава государства предостерегал от ослабления или отмены санкций против РФ. По его словам, такие шаги не будут способствовать диалогу, а лишь укрепят военный потенциал страны-агрессора и ее армии.

Также Зеленский не исключал, что Россия может прибегнуть к новой волне мобилизации, чтобы компенсировать значительные потери личного состава в войне против Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Молдова Кавказ Ближний восток Война в Украине
Новости
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны