Разведка получила тайные документы РФ по Украине: что задумала Москва
Одной из ключевых политических задач России является ограничение связей Украины с рядом стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Военная разведка получила и новые внутренние российские документы по политическому планированию, в частности касающиеся отношений Украины с Молдовой, государствами Южного Кавказа, Ближнего Востока и Залива", - рассказал он.
По словам главы государства, ограничение безопасностных, экономических и других стратегических связей Украины с этими странами является одной из ключевых политических задач страны-агрессора.
"Считаем, что Россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры движемся правильным курсом к большей безопасности и дальнейшему развитию своего суверенитета, а также полной нейтрализации российского влияния", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент Украины отмечал, что достижение справедливого мира и обеспечение безопасности возможны только при условии усиления международного политического и экономического давления на Россию, а также дальнейшего расширения поддержки Украины со стороны союзников.
Кроме того, глава государства предостерегал от ослабления или отмены санкций против РФ. По его словам, такие шаги не будут способствовать диалогу, а лишь укрепят военный потенциал страны-агрессора и ее армии.
Также Зеленский не исключал, что Россия может прибегнуть к новой волне мобилизации, чтобы компенсировать значительные потери личного состава в войне против Украины.