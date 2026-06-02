Разведка получила тайные документы РФ по Украине: что задумала Москва

Одной из ключевых политических задач России является ограничение связей Украины с рядом стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Военная разведка получила и новые внутренние российские документы по политическому планированию, в частности касающиеся отношений Украины с Молдовой, государствами Южного Кавказа, Ближнего Востока и Залива", - рассказал он.

По словам главы государства, ограничение безопасностных, экономических и других стратегических связей Украины с этими странами является одной из ключевых политических задач страны-агрессора.

"Считаем, что Россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры движемся правильным курсом к большей безопасности и дальнейшему развитию своего суверенитета, а также полной нейтрализации российского влияния", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины отмечал, что достижение справедливого мира и обеспечение безопасности возможны только при условии усиления международного политического и экономического давления на Россию, а также дальнейшего расширения поддержки Украины со стороны союзников.