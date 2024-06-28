Розвідка США спрогнозувала початок війни між Ізраїлем і Хезболлою, - Politico

Американська розвідка вважає, що масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Офіційні особи США не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС найближчим часом погодяться на угоду, запропоновану президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Тим часом Армія оборони Ізраїлю та Хезболла розробили плани бою та намагаються придбати додаткову зброю, сказали виданню двоє високопоставлених чиновників США, ознайомлених із розвідданими.
Обидві сторони публічно заявили, що не хочуть війни, але американські високопосадовці все більше вірять у початок інтенсивних боїв.
Ризик зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні, сказав інший високопоставлений чиновник США.
Розвідка США пропонує дещо більш консервативну оцінку, ніж розвідка з деяких частин Європи. Там вважають, що війна між Ізраїлем і Хезболлою може статися за кілька днів. Багато хто радив своїм громадянам залишити Ліван. Канада також готується евакуювати тисячі людей з країни. Державний департамент у четвер опублікував рекомендації щодо подорожей для громадян США, закликаючи їх "рішуче переглянути" поїздку до Лівану.
Двоє високопоставлених чиновників підкреслили, що поки неясно, коли саме може початися війна, але відзначили, що Ізраїль намагається швидко відновити свої запаси та військовий потенціал.
Офіційні особи США повідомили Politico з посиланням на дані розвідки, що каталізатор війни — наприклад, великий напад з будь-якої сторони — ймовірно, станеться без попередження.
У травні президент Сполучених Штатів Джо Байден озвучив мирний план щодо припинення війни у Секторі Газа.
Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив, що розуміє план як такий, що "дозволить Ізраїлю продовжувати війну, доки не буде досягнуто всіх його цілей, включаючи знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС".
11 червня ХАМАС заявив, що надав посередникам свою відповідь на пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа. Відповідь містить деякі "поправки" до угоди.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що ХАМАС запропонував численні зміни, деякі з них є нездійсненними. ХАМАС це заперечує, звинувачуючи Ізраїль у відхиленні плану.
Президент США Джо Байден не очікує підписання угоди в найближчому майбутньому. Пропозиція не була повністю схвалена ні Ізраїлем, ні ХАМАС, заявив він.
На днях прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий погодитися лише на "часткову" угоду про припинення вогню, яка дозволить Ізраїлю продовжувати бойові дії у Секторі Газа.
Після початку війни у Секторі Газа обстріли території Ізраїлю з боку Хезболли, визнаної терористичною організацією урядами низки країн, в тому числі Європейського Союзу, почастішали. У відповідь Ізраїль завдає ударів по об'єктах організації у Лівані.
11 червня авіація Ізраїлю завдала чергового такого удару. За кілька днів Хезболла випустила понад 100 ракет по території Ізраїлю.
21-22 червня ізраїльська авіація завдала ударів по об'єктах організації в чотирьох районах на півдні Лівану.
Ізраїльські офіційні особи погрожували військовим наступом на Ліван, якщо не буде досягнуто результатів переговорів щодо відтіснення Хезболли від кордону. Буквально кілька днів тому армія Ізраїлю заявила, що схвалила план наступу на Ліван, хоча США намагаються запобігти переростанню транскордонних атак у повномасштабну війну.
Представники США намагаються знайти дипломатичне вирішення конфлікту. Очікується, що це питання постане цього тижня на зустрічі міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні.
За даними CNN, високопоставлені чиновники США запевнили Ізраїль у підтримці в разі розгортання повномасштабної війни з Хезболлою.
Водночас старший радник президента США Джо Байдена Амос Хохштайн у вівторок в Бейруті заявив, що США навряд чи зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни з Хезболлою, так само як вони допомогли Ізраїлю відбити іранський шквал ракет і безпілотників у квітні. За його словами, важче відбиватися від ракет меншої дальності, які Хезболла регулярно пускає через кордон з Ізраїлем.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.