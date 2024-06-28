Разведка США спрогнозировала начало войны между Израилем и Хезболлой, - Politico

Американская разведка считает, что масштабное противостояние между Израилем и Хезболлой, вероятно, вспыхнет в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не придут к соглашению о прекращении огня в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .
Официальные лица США не уверены, что Израиль и ХАМАС в ближайшее время согласятся на соглашение, предложенное президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Тем временем Армия обороны Израиля и Хезболла разработали планы боя и пытаются приобрести дополнительное оружие, сказали изданию два высокопоставленных чиновника США, ознакомленных с разведданными.
Обе стороны публично заявили, что не хотят войны, но американские чиновники все больше верят в начало интенсивных боев.
Риск сейчас выше, чем когда-либо за последние недели, сказал другой высокопоставленный чиновник США.
Разведка США предлагает несколько более консервативную оценку, чем разведка из некоторых частей Европы. Там считают, что война между Израилем и Хезболлой может произойти через несколько дней. Многие советовали своим гражданам покинуть Ливан. Канада также готовится эвакуировать тысячи людей из страны. Государственный департамент в четверг опубликовал рекомендации по путешествиям для граждан США, призывая их "решительно пересмотреть" поездку в Ливан.
Два высокопоставленных чиновника подчеркнули, что пока неясно, когда именно может начаться война, но отметили, что Израиль пытается быстро восстановить свои запасы и военный потенциал.
Официальные лица США сообщили Politico со ссылкой на данные разведки, что катализатор войны, например, большое нападение с любой стороны, вероятно, произойдет без предупреждения.
В мае президент Соединенных Штатов Джо Байден озвучил мирный план по прекращению войны в секторе Газа.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что понимает план как "позволяющий Израилю продолжать войну, пока не будут достигнуты все его цели, включая уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС".
11 июня ХАМАС заявил, что предоставил посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня в Секторе Газа. Ответ содержит некоторые "поправки" к соглашению.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ХАМАС предложил многочисленные изменения, некоторые из них неосуществимы. ХАМАС это отрицает, обвиняя Израиль в отклонении плана.
Президент США Джо Байден не ожидает подписания соглашения в ближайшем будущем. Предложение не было полностью одобрено ни Израилем, ни ХАМАС, заявил он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов согласиться лишь на "частичное" соглашение о прекращении огня, которое позволит Израилю продолжать боевые действия в секторе Газа.
После начала войны в Секторе Газа обстрелы территории Израиля со стороны Хезболлы, признанной террористической организацией правительствами ряда стран, включая Европейский Союз, участились. В ответ Израиль наносит удары по объектам организации в Ливане.
11 июня авиация Израиля нанесла очередной такой удар. Через несколько дней Хезболла выпустила более 100 ракет по территории Израиля.
21-22 июня израильская авиация нанесла удары по объектам организации в четырех районах на юге Ливана.
Израильские официальные лица угрожали военным наступлением на Ливан, если не будут достигнуты результаты переговоров по оттеснению Хезболлы от границы. Буквально несколько дней назад армия Израиля заявила, что одобрила план наступления на Ливан, хотя США пытаются предотвратить перерастание трансграничных атак в полномасштабную войну.
Представители США пытаются найти дипломатическое решение конфликта. Ожидается, что этот будет поднят на этой неделе на встрече министра обороны Израиля Йоава Галланта с министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне.
По данным CNN, высокопоставленные чиновники США заверили Израиль в поддержке в случае развертывания полномасштабной войны с Хезболлой.
В то же время старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштайн во вторник в Бейруте заявил, что США вряд ли смогут помочь Израилю защититься от более широкой войны с Хезболлой, так же как они помогли Израилю отразить иранский шквал ракет и беспилотников в апреле. По его словам, труднее отбиваться от ракет меньшей дальности, которые Хезболла регулярно пускает через границу с Израилем.
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