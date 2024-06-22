Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах "Хезболли" у чотирьох районах Лівану

Ізраїльська війскова авіація завдала ударів по кількох об'єктах радикального угруповання "Хезболла" одразу в чотирьох районах на півдні Лівану

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що до операції залучалися як винищувачі ЦАХАЛ, так і "додаткові літаки".

Як розповіли ізраїльські військові, авіаудари були завдані, серед іншого, по:

військовій структурі "Хезболли" в ліванському районі Хіам,

військовому посту цього угруповання в районі Мейс Ель-Джабаль,

по інфраструктурі терористів в районах Тайбе і Таллузе.

Усі дані об'єкти були розташовані на півдні Лівану, передали в ЦАХАЛ.

Бойові дії між Ізраїлем та "Хезболлою"

Нагадаємо, воєнізована ліванська шиїтська організація та політична партія "Хезболла", що виступає за створення в Лівані ісламської держави, декларувала за мету "військову відповідь на окупацію" Ізраїлем частини Лівану.

Зазначимо, що "Хезболла" визнана терористичною організацією урядами низки країн, а також Європейським союзом.

Ізраїль та Ліван не рідко обвинувачують одне одного в атаках по своїх країнах, при цьому з початком наземної операції ЦАХАЛ проти ХАМАС у Секторі Газа, бойовики "Хезболла" почали частіше обстрілювати територію Ізраїлю. Своєю чергою, в ЦАХАЛ заявляють про удари по об'єктах терористів у Лівані.

Так, наприклад, у квітні Армія оборони Ізраїлю вдарила по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї в Лівані. Крім того, 15 квітня ЦАХАЛ за допомогою військової авіації завдав удару по двох базах цієї терористичної організації в Лівані. А за кілька днів після цього ВВС Ізраїлю вдарили по інфраструктурі "Хезболли" на сході Лівану.

Додамо, наприкінці квітня стало відомо, що міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне відвідає Ліван, щоб озвучити пропозиції із запобігання подальшій ескалації та потенційній війні між Ізраїлем і "Хезболлою".

11 червня стало відомо, що ізраїльські винищувачі завдали ударів по кількох об'єктах "Хезболла" на території Лівану в районах Баальбека та Айтарун. Через кілька днів терористи "Хезболла" випустили по території Ізраїлю понад 100 ракет і кілька безпілотників. Крім того, пізніше терористи "Хезболли" обстріляли ракетами громади Барам та Ірйон на півночі Ізраїлю.

Додамо, днями, 18 червня, у ЦАХАЛ повідомили, що ізраїльське військове командування затвердило план щодо наступу на Ліван, і пригрозило "Хезболлі" знищенням.