Розвідка Швеції: Росія становить "серйозну" загрозу безпеці для всього НАТО

У щорічній доповіді шведської розвідки було наведено приклади ворожих дій Росії в регіоні, включно з Балтійським морем. Серед таких дій - порушення повітряного простору, диверсії та кібероперації.

"Росія являє собою головну військову загрозу для Швеції і НАТО", - ідеться в доповіді, де додали, що загроза "серйозна і конкретна", а дії Москви "опортуністичні й агресивні".

Оцінка Швеції прозвучала після того, як тижнем раніше розвідка Естонії назвала Росію "небезпечною, незважаючи на її некомпетентність".

Водночас Естонія застерегла всіх від "паніки", оскільки не виявила жодних доказів того, що Росія не має наміру нападати на країну або на НАТО у 2027 році. Там передбачалося, що РФ навряд чи вторгнеться в найближчому майбутньому з огляду на посилення оборонних заходів у Європі.

"Нас захищає міцність альянсу і віра, яку ми і Росія плекаємо до статті 5". Також роль у захисті відіграють нещодавні обіцянки членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП, заявив високопоставлений чиновник.

"Поки ми продовжуємо інвестувати, це дає нам змогу залишатися на тій стороні рівняння, в яку Росія не наважилася б втрутитися", - сказав він.

Водночас в естонській доповіді зазначалося, що Росія різко збільшила виробництво артилерії, що свідчить про те, що Москва і далі становитиме загрозу навіть у разі досягнення миру в Україні.

У доповіді Естонії стверджувалося, що Росія "готується до наступної війни". Згідно з підрахунками, виробництво снарядів і артилерії збільшилося в 17 разів відтоді, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Не можна просто так усе це відключити в день закінчення війни. У деяких областях Росія виявиться сильнішою як військова сила, ніж на початку війни проти України", - резюмував високопоставлений представник НАТО.