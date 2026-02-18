Разведка Швеции: Россия представляет "серьезную" угрозу безопасности для всего НАТО

В ежегодном докладе шведской разведки были приведены примеры враждебных действий России в регионе, включая Балтийское море. Среди таких действий - нарушение воздушного пространства, диверсии и кибероперации.

"Россия представляет собой главную военную угрозу для Швеции и НАТО", - говорится в докладе, где добавили, что угроза "серьезная и конкретная", а действия Москвы "оппортунистические и агрессивные".

Оценка Швеции прозвучала после того, как неделей ранее разведка Эстонии назвала Россию "опасной, несмотря на ее некомпетентность".

В то же время Эстония предостерегла всех от "паники", так как не обнаружила никаких доказательств того, что Россия не намерена нападать на страну или на НАТО в 2027 году. Там предполагалось, что РФ вряд ли вторгнется в ближайшем будущем, учитывая усиление оборонных мер в Европе.

"Нас защищает прочность альянса и вера, которую мы и Россия питаем к статье 5". Также роль в защите играет недавние обещания членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, заявил высокопоставленный чиновник.

"Пока мы продолжаем инвестировать, это позволяет нам оставаться на той стороне уравнения, в которую Россия не осмелилась бы вмешаться", - сказал он.

При этом в эстонском докладе отмечалось, что Россия резко увеличила производство артиллерии, что говорит о том, что Москва продолжит представлять угрозу даже в случае достижения мира в Украине.

В докладе Эстонии утверждалось, что Россия "готовится к следующей войне". Согласно подсчетам, производство снарядов и артиллерии увеличилось в 17 раз с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Нельзя просто так все это отключить в день окончания войны. В некоторых областях Россия окажется сильнее как военная сила, чем в начале войны против Украины", - резюмировал высокопоставленный представитель НАТО.