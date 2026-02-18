RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Разведка Швеции: Россия представляет "серьезную" угрозу безопасности для всего НАТО

Фото: среди провокаций РФ были нарушение воздушного пространства, диверсии и кибероперации (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация является главной угрозой для Швеции и альянса НАТО. Причем все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.

В ежегодном докладе шведской разведки были приведены примеры враждебных действий России в регионе, включая Балтийское море. Среди таких действий - нарушение воздушного пространства, диверсии и кибероперации.

"Россия представляет собой главную военную угрозу для Швеции и НАТО", - говорится в докладе, где добавили, что угроза "серьезная и конкретная", а действия Москвы "оппортунистические и агрессивные".

Оценка Швеции прозвучала после того, как неделей ранее разведка Эстонии назвала Россию "опасной, несмотря на ее некомпетентность".

В то же время Эстония предостерегла всех от "паники", так как не обнаружила никаких доказательств того, что Россия не намерена нападать на страну или на НАТО в 2027 году. Там предполагалось, что РФ вряд ли вторгнется в ближайшем будущем, учитывая усиление оборонных мер в Европе.

"Нас защищает прочность альянса и вера, которую мы и Россия питаем к статье 5". Также роль в защите играет недавние обещания членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, заявил высокопоставленный чиновник.

"Пока мы продолжаем инвестировать, это позволяет нам оставаться на той стороне уравнения, в которую Россия не осмелилась бы вмешаться", - сказал он.

При этом в эстонском докладе отмечалось, что Россия резко увеличила производство артиллерии, что говорит о том, что Москва продолжит представлять угрозу даже в случае достижения мира в Украине.

В докладе Эстонии утверждалось, что Россия "готовится к следующей войне". Согласно подсчетам, производство снарядов и артиллерии увеличилось в 17 раз с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Нельзя просто так все это отключить в день окончания войны. В некоторых областях Россия окажется сильнее как военная сила, чем в начале войны против Украины", - резюмировал высокопоставленный представитель НАТО.

Угроза столкновения НАТО и РФ

Напомним, на днях генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет оставаться угрозой для всего альянса даже после заключения мира с Украиной.

При этом еще несколько дней назад он сказал, что альянс НАТО выиграл бы любую войну с Россией, если бы Москва решила напасть на блок прямо сейчас.

Ряд чиновников на западе считают, что Россия все же готовится к войне с НАТО и момент нападения - это вопрос нескольких лет. В частности, глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс допускает, что нападение может произойти до 2030 года.

В то же время в немецком командовании недавно сказали, что по их мнению, до нападения Россия на НАТО осталось 2-3 года, а эпицентром может быть Германия.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияШвецияВойна в Украине