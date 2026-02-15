НАТО виграє війну, якщо Росія нападе зараз, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний альянс зараз досить сильний, щоб Росія не ризикувала нападати на військовий блок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми виграємо будь-яку битву з Росією, якщо вони нападуть на нас зараз, і ми повинні переконатися, що через два, чотири, шість років ситуація залишиться такою ж", - сказав генсек журналістам.

Рютте впевнений, що якби зіткнення між РФ і НАТО відбулося зараз, то Альянс вийшов би переможцем. Також він наголосив на важливості того, щоб така тенденція була і в майбутньому.

Загроза війни НАТО і РФ

Нагадаємо, у вересні міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія готується до війни з НАТО до 2030 року.

За словами глави МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля, напад Росії на одну з країн НАТО може статися після укладення мирної угоди з Україною.

Також у німецькому командуванні нещодавно теж сказали, що на їхню думку, до нападу Росії на країни НАТО залишилося два-три роки. Причому Німеччина буде в епіцентрі подій, як один із ключових членів Альянсу.

Днями головнокомандувач ЗС Норвегії Ейрік Крістофферсен сказав, що його країна не виключає вторгнення Росії і захоплення частини норвезької території. Це може знадобитися Москві для захисту своїх ядерних активів на Крайній Півночі.

При цьому недавні масштабні навчання в Естонії виявили серйозні слабкі місця альянсу. Як виявилося, з урахуванням застосування дронів, альянс НАТО виявився не готовим до війни нового покоління і програв.