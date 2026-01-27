Три роки до війни: у Німеччині готуються до нападу Росії на НАТО

У Німеччині вважають, що до нападу Росії на країни НАТО залишилося два-три роки. При цьому країна буде в епіцентрі подій, як один з ключових членів Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенанта Геральда Функе для Times .

Функе вважає, що через два, або три роки можна чекати сценарію атаки Росії на країни НАТО. В цьому випадку однією з головних проблем логістика, оскільки десятки тисяч солдатів НАТО потрібно буде переправити на фронт.

Але логістичні шляхи, скоріше за все, будуть пошкоджені російськими ракетно-дроновими ударами, саботажем або кібератаками. Німеччина в цьому сценарії буде одним з ключових логістичних центрів Альянсу.

"Для нас важливо зберегти Німеччину як логістичний центр і якомога довше керувати лініями постачання якомога плавніше, а це означає, що якщо один маршрут вийде з ладу, ми матимемо можливість використовувати інші", - пояснив генерал.

Забагато поранених

Ще одна проблема - величезна кількість поранених, яка буде доходити до тисяч на день. У Бундесвера є тільки п'ять власних лікарень на 1800 ліжок, вони швидко опиняться перевантаженими.

Тому прийнято рішення розділити цивільні лікарні на чотири секції, які планується резервувати в різних ситуаціях для розміщення поранених. Функе поскаржився, що в Афганістані він мав "велику, але керовану кількість поранених", тоді як зараз "доводиться планувати можливість отримання тисячі поранених на день".

"Чим уважніше на це дивишся, тим складнішим це стає і тим важче це уявити", - зазначив він.

Сучасна логістика та правові проблеми

Створене у 2025 році Командування підтримки збройних сил Німеччини зараз працює над розробкою системи реквізиції для військових потреб вантажівок, вагонів, продовольства та живої сили. Обсяги реквізицій будуть колосальними, співставними з тими, що планувалися у випадку переростання Холодної війни в "гарячу".

Зокрема Функе ініціював угоди з німецьким національним залізничним оператором Deutsche Bahn. Останній має протягом трьох днів після повідомлення Бундесверу надати потяги для транспортування техніки.

Але забагато складностей створює німецька правова система. Більшість відповідних військових заходів можуть бути задіяні за умови, що дві третини депутатів Бундестагу схвалять оголошення "стану напруженості" або "стану національної оборони".

Проте понад третина місць в чинному парламенті - радикальні ліві та проросійські ультраправі. Малоймовірно, що поплічники Кремля дозволять німецькій армії нормально функціонувати.