Каспаров: Якщо Путін вторгнеться в Латвію чи Литву, НАТО не воюватиме

У разі вторгнення Росії до країн Балтії Північноатлантичний альянс не наважиться на повномасштабну відповідь.

Про це один з лідерів російської опозиції Гаррі Каспаров розповів у інтерв'ю РБК-Україна .

Членство в НАТО - фікція?

За словами Каспарова, формальне членство в НАТО не гарантує реального захисту. Він запропонував уявити сценарій, за якого 200-тисячне російське угруповання підходить до кордону Латвії.

"Вони кажуть: Латвія - член НАТО. Це папірець. Абсолютний папірець", - наголосив опозиціонер.

Каспаров нагадав про свій виступ на Міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі, де, за його словами, поставив європейцям пряме запитання: чи є в них наказ відкривати вогонь у разі переходу кордону російськими військами.

"Відповіді немає. Тому що всі знають відповідь. Ніхто стріляти не буде", - заявив він.

За його словами, членство в НАТО виявилося фікцією.

"Тому що можна підписувати будь-які документи. Гарні, блискучі документи. Але повинні бути люди, які готові слідувати вказівкам цього документа", - додав опозиціонер.

Від чого залежить п’ята стаття НАТО

На його переконання, дієвість п’ятої статті НАТО залежить від політичної волі керівництва США.

Каспаров вважає, що п’ята стаття НАТО ефективна лише тоді, коли в Білому домі перебувають сильні політичні лідери, як-от 40-й президент США Рональд Рейган або 39-й президент Джиммі Картер.

"Але вона не працює, коли там знаходиться Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) або Байден (експрезидент США Джон Байден - ред.). Ось і все", - сказав співрозмовник.

Окремо він висловив думку, що Фінляндія є менш вразливою через добре підготовлену армію. Натомість країни Балтії, за його оцінкою, залишаються "реально беззахисними".

Можливі сценарії вторгнення РФ в Європу

Каспаров також окреслив можливий сценарій, який вважає найбільш імовірним: не масштабне вторгнення, а обмежена операція.

Зокрема, йдеться про перехід кордону невеликими підрозділами, наприклад, кількома сотнями спецпризначенців, із захопленням невеликої ділянки території - умовно в районі Даугавпілса в Латвії або Нарви в Естонії.

"І далі перевіряється: є п’ята стаття чи немає. На жаль, ми знаємо відповідь", - підсумував він.