"Розумію його": ЗМІ розповсюдили заяву Мелоні про Орбана, у Римі спростовують
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час закритого засідання саміту Євроради шокувала лідерів ЄС тим, що висловила розуміння позиції прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо блокування допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Джерела, знайомі із ходом конфіденційних перемовин, сказали, що Мелоні заявила іншим лідерам ЄС, що "чудово розуміє" причини, з яких Орбан відмовився від підтримки обіцяного кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро та навпаки, заблокував її.
Один із дипломатів на анонімній основі процитував італійську прем'єрку, яка назвала позицію Орбана "нормальною", оскільки "все змінюється". За словами Мелоні, Орбан перебуває на порозі виборів.
"Якби я була в такій самій ситуації, я б це зрозуміла", - сказала вона.
При цьому, хоча і Мелоні, і Орбан представляють в своїх країнах праві сили, італійська лідерка досі переважно дотримувалася основної лінії ЄС. Тоді як угорський уряд вважається головним перешкоджанням у питаннях підтримки Києва.
В офісі Джорджії Мелоні в Римі ці заяви категорично заперечили, назвавши повідомлення дипломатів "абсолютно безпідставними". Там стверджують, що Мелоні ніколи не говорила такого, а її слова бути перекручені.
Проблема з кредитом
Зазначимо, угорський проросійський прем'єр Віктор Орбан заблокував кредит для України на 90 мільярдів євро, який сам же схвалив у грудні. В ЄС це викликало обурення - цим Орбан перетнув межу, за якою ЄС більше не мовчатиме.
Наприклад, Німеччина обурилася, а Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу. Президент Євроради Антоніу Кошта взагалі назвав поведінку Орбана "неприйнятною".
При цьому на саміті зазначили, що Євросоюз може почати передачу Україні коштів у рамках кредиту на 90 млрд євро вже до початку квітня. Проте за підсумками першого дня переговорів досягти цього не вдалося.