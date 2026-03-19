"Розумію його": ЗМІ розповсюдили заяву Мелоні про Орбана, у Римі спростовують

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час закритого засідання саміту Євроради шокувала лідерів ЄС тим, що висловила розуміння позиції прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо блокування допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Джерела, знайомі із ходом конфіденційних перемовин, сказали, що Мелоні заявила іншим лідерам ЄС, що "чудово розуміє" причини, з яких Орбан відмовився від підтримки обіцяного кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро та навпаки, заблокував її.

Один із дипломатів на анонімній основі процитував італійську прем'єрку, яка назвала позицію Орбана "нормальною", оскільки "все змінюється". За словами Мелоні, Орбан перебуває на порозі виборів.

"Якби я була в такій самій ситуації, я б це зрозуміла", - сказала вона.

При цьому, хоча і Мелоні, і Орбан представляють в своїх країнах праві сили, італійська лідерка досі переважно дотримувалася основної лінії ЄС. Тоді як угорський уряд вважається головним перешкоджанням у питаннях підтримки Києва.

В офісі Джорджії Мелоні в Римі ці заяви категорично заперечили, назвавши повідомлення дипломатів "абсолютно безпідставними". Там стверджують, що Мелоні ніколи не говорила такого, а її слова бути перекручені.