Вбив трьох та сам загинув від кулі. Що відомо про напад в університеті Лас-Вегаса

За оновленою інформацією стало відомо, що від нападу стрільця у приміщенні Студентського союзу біля бізнес-школи Бім-Холл на території кампусу загинуло троє осіб. Ще одна людина була поранена та наразі перебуває у стабільному стані.

В ході операції поліції вдалось застрелити самого нападника, особу якого досі відмовляються розголошувати. Невідомим також залишається і питання щодо наявності прямого зв'язку між стрільцем та жертвами.

Коментуючи стан інших постраждалих, шериф Кевін Макмехілл з Департаменту столичної поліції Лас-Вегаса зазначив, що у к

Очевидці про трагедію

Про деталі трагедії коротко розповів професор навчального закладу Вінсент Перес.

Президент США Джо Байден у соціальній мережі "Х" написав допис про останні два випадки стрілянини в Сполучених Штатах, зокрема, коментуючи і трагедію в Лас-Вегасі.

"Лише кілька годин тому Університет Невади в Лас-Вегасі став останнім студентським містечком, який зазнав терору внаслідок жахливого акту насильства із застосуванням зброї", - написав він.

Він зазначив, що попри всі дії, яких вжила влада за час його президентства, "епідемія збройного насильства", з якою зіткнулись Сполучені Штати, вимагає більшого

"Але ми не зможемо зробити це без Конгресу", - зауважив президент США.

Він наголосив на необхідності спільних зусиль, щоб попередити подібні трагічні події.