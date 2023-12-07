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Вбив трьох та сам загинув від кулі. Що відомо про напад в університеті Лас-Вегаса

Фото: в Лас-Вегасі в результаті стрілянини в університеті загинули 4 осіб, включно з нападником (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Вчора увечері в кампусі університету Невади у Лас-Вегасі (США) сталася стрілянина. Внаслідок чого загинули четверо осіб, включно з самим нападником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За оновленою інформацією стало відомо, що від нападу стрільця у приміщенні Студентського союзу біля бізнес-школи Бім-Холл на території кампусу загинуло троє осіб. Ще одна людина була поранена та наразі перебуває у стабільному стані.

В ході операції поліції вдалось застрелити самого нападника, особу якого досі відмовляються розголошувати. Невідомим також залишається і питання щодо наявності прямого зв'язку між стрільцем та жертвами.

Коментуючи стан інших постраждалих, шериф Кевін Макмехілл з Департаменту столичної поліції Лас-Вегаса зазначив, що у к

Очевидці про трагедію

Про деталі трагедії коротко розповів професор навчального закладу Вінсент Перес. 

Президент США Джо Байден у соціальній мережі "Х" написав допис про останні два випадки стрілянини в Сполучених Штатах, зокрема, коментуючи і трагедію в Лас-Вегасі. 

"Лише кілька годин тому Університет Невади в Лас-Вегасі став останнім студентським містечком, який зазнав терору внаслідок жахливого акту насильства із застосуванням зброї", - написав він.

Він зазначив, що попри всі дії, яких вжила влада за час його президентства, "епідемія збройного насильства", з якою зіткнулись Сполучені Штати, вимагає більшого

"Але ми не зможемо зробити це без Конгресу", - зауважив президент США.

Він наголосив на необхідності спільних зусиль, щоб попередити подібні трагічні події. 

Випадки масової стрілянини у США

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон (штат Мен). В результаті загинули 18 людей, поранення отримали понад півсотні осіб.

Після триденних пошуків підозрюваного у цих вбивствах унаслідок стрілянини, нападника було виявлено мертвим.

У квітні цього року в місті Джаспер (штат Техас) дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався в середній школі, у залі церковних зборів.

Пізніше стрілянина сталася у торговому центрі в передмісті Далласа. До клініки доставили постраждалих громадян, однією з жертв було лише 5 років.

Нагадаємо також, що у червні в штаті Вірджинія озброєний чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої загинули щонайменше двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

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