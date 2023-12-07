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Убил троих и сам погиб от пули. Что известно о нападении в университете Лас-Вегаса

Фото: в Лас-Вегасе в результате стрельбы в университете погибли 4 человека, включая нападающего (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Вчера вечером в кампусе университета Невады в Лас-Вегасе (США) произошла стрельба. В результате чего скончались четыре человека, включая самого нападающего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По обновленной информации стало известно, что от нападения стрелка в помещении Студенческого союза возле бизнес-школы Бим-Холл на территории кампуса погибли три человека. Еще один человек был ранен и находится в стабильном состоянии.

В ходе операции полиции удалось застрелить самого нападающего, личность которого до сих пор отказываются разглашать. Неизвестным также остается и вопрос о наличии прямой связи между стрелком и жертвами.

Комментируя состояние других пострадавших, шериф Кевин Макмехилл из Департамента столичной полиции Лас-Вегаса отметил, что у

Очевидцы о трагедии

О деталях трагедии кратко рассказал профессор учебного заведения Винсент Перес.

Президент США Джо Байден в социальной сети "Х" написал сообщение о последних двух случаях стрельбы в Соединенных Штатах, в частности, комментируя и трагедию в Лас-Вегасе.

"Лишь несколько часов назад Университет Невады в Лас-Вегасе стал последним студенческим городком, который подвергся террору в результате ужасного акта насилия с применением оружия", - написал он.

Он отметил, что, несмотря на все действия, предпринятые властью за время его президентства, "эпидемия вооруженного насилия", с которой столкнулись Соединенные Штаты, требует большего

"Но мы не сможем сделать это без Конгресса", - отметил президент США.

Он подчеркнул необходимость совместных усилий, чтобы предотвратить подобные трагические события.

Случаи массовой стрельбы в США

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 октября неизвестный устроил массовую стрельбу в городе Льюистон (штат Мэн). В результате погибли 18 человек, ранения получили более полусотни человек.

После трехдневных поисков подозреваемого в этих убийствах в результате стрельбы, нападавший был обнаружен мертвым.

В апреле этого года в городе Джаспер (штат Техас) девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала. Инцидент произошел в средней школе, в зале церковного собрания.

Позже стрельба произошла в торговом центре в пригороде Далласа. В клинику доставили пострадавших граждан, одной из жертв было всего 5 лет.

Напомним также, что в июне в штате Вирджиния вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.

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