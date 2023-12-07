Убил троих и сам погиб от пули. Что известно о нападении в университете Лас-Вегаса

По обновленной информации стало известно, что от нападения стрелка в помещении Студенческого союза возле бизнес-школы Бим-Холл на территории кампуса погибли три человека. Еще один человек был ранен и находится в стабильном состоянии.

В ходе операции полиции удалось застрелить самого нападающего, личность которого до сих пор отказываются разглашать. Неизвестным также остается и вопрос о наличии прямой связи между стрелком и жертвами.

Комментируя состояние других пострадавших, шериф Кевин Макмехилл из Департамента столичной полиции Лас-Вегаса отметил, что у

Очевидцы о трагедии

О деталях трагедии кратко рассказал профессор учебного заведения Винсент Перес.

Президент США Джо Байден в социальной сети "Х" написал сообщение о последних двух случаях стрельбы в Соединенных Штатах, в частности, комментируя и трагедию в Лас-Вегасе.

"Лишь несколько часов назад Университет Невады в Лас-Вегасе стал последним студенческим городком, который подвергся террору в результате ужасного акта насилия с применением оружия", - написал он.

Он отметил, что, несмотря на все действия, предпринятые властью за время его президентства, "эпидемия вооруженного насилия", с которой столкнулись Соединенные Штаты, требует большего

"Но мы не сможем сделать это без Конгресса", - отметил президент США.

Он подчеркнул необходимость совместных усилий, чтобы предотвратить подобные трагические события.