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У США у торговому центрі сталася стрілянина: серед жертв є діти

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Техас, США, Неділя 07 травня 2023 05:15
У США у торговому центрі сталася стрілянина: серед жертв є діти Фото: американська поліція оточила район біля торгцентру Аллена після стрілянини (скриншот з відео cnn.com)
Автор: Володимир Костирін

У передмісті Далласа (штат Техас, США) Аллен у торговому центрі Allen Premium Outlets 7 травня відбулася стрілянина. Внаслідок події є загиблі та поранені.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними поліції, стрілець був ліквідований правоохоронцями. При цьому точна кількість жертв в результаті стрілянини в торгцентрі не уточнюється.

На думку влади, зловмисник діяв поодинці. Злочинця застрелив офіцер Аллена.

Також повідомляється, що на місці події велися пошуки другого стрільця.

За словами начальника пожежної служби Аллена Джонатана Бойда, серед шпиталізованих є діти. Загалом до клініки доставили громадян віком від 5 до 61 року.

Він також додав, що постраждалих може бути більше.

Нагадаємо, раніше у квітні в Техасі на випускному сталася стрілянина, внаслідок чого дев'ять підлітків отримали поранення.

Також повідомлялося, що в американському місті Дадевілль (штат Алабама) святкування дня народження обернулося на масову стрілянину. Внаслідок чого щонайменше 20 людей отримали поранення.

Крім того, нещодавно в Нешвіллі 28-річна трансгендерна жінка вчинила стрілянину в християнській школі. Вона вбила шестеро людей, яка нападала застрелили поліцейські.

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