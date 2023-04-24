Стрілянина на випускному в Техасі: дев'ять підлітків отримали поранення

Сьогодні, 24 квітня, у місті Джаспер, штат Техас, США, дев'ять підлітків отримали поранення на вечірці після випускного балу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з звітом офісу шерифа округу Джаспер, жодне з вогнепальних поранень не було небезпечним для життя. Постраждалих було доставлено до двох лікарень. Кількість стрільців поліція тримає в секреті.

"Розслідування триває, і допитуються всі особи, які становлять інтерес для слідства", - йдеться у заяві поліції.

Повідомляється, що жертвам стрілянини було від 15 до 19 років. Подія сталася у середній школі Джаспера, у залі церковних зборів.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, минулого року вогнепальна зброя стала основною причиною смерті дітей та підлітків у Сполучених Штатах, обігнавши автомобільні аварії.