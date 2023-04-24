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Стрілянина на випускному в Техасі: дев'ять підлітків отримали поранення

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Понеділок 24 квітня 2023 01:59
Стрілянина на випускному в Техасі: дев'ять підлітків отримали поранення Фото: у Техасі дев'ять школярів отримали поранення внаслідок стрілянини (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 24 квітня, у місті Джаспер, штат Техас, США, дев'ять підлітків отримали поранення на вечірці після випускного балу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з звітом офісу шерифа округу Джаспер, жодне з вогнепальних поранень не було небезпечним для життя. Постраждалих було доставлено до двох лікарень. Кількість стрільців поліція тримає в секреті.

"Розслідування триває, і допитуються всі особи, які становлять інтерес для слідства", - йдеться у заяві поліції.

Повідомляється, що жертвам стрілянини було від 15 до 19 років. Подія сталася у середній школі Джаспера, у залі церковних зборів.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, минулого року вогнепальна зброя стала основною причиною смерті дітей та підлітків у Сполучених Штатах, обігнавши автомобільні аварії.

Раніше повідомлялося, що в американському місті Дадевілль (штат Алабама) святкування дня народження обернулося на масову стрілянину. Внаслідок чого щонайменше 20 людей отримали поранення.

Нагадаємо, раніше в Нешвіллі 28-річна трансгендерна жінка вчинила стрілянину в християнській школі. Вона вбила шестеро людей, яка нападала застрелили поліцейські.

Крім того, нещодавно в Луїсвіллі, штат Кентуккі, сталася стрілянина. Внаслідок неї загинули п'ятеро людей і ще шість отримали поранення.

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